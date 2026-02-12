México hará un segundo envío de ayuda humanitaria a Cuba

En una primera etapa llegarán 814 toneladas de alimentos y productos esenciales a la isla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba.

El domingo, el Gobierno mandó dos buques de la Armada de México que partieron del puerto de Veracruz abastecidos con 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad.

«Llegan mañana, regresa el barco y así se va a hacer un segundo envío y se va a estar enviando (más ayuda)», explicó la mandataria en una conferencia de prensa, luego de que un periodista le preguntara si el cargamento ya había llegado a la isla.

También reveló que en los próximos viajes podrían sumarse las colectas de víveres que están realizando diversas organizaciones de la sociedad civil en México para ayudar a la población cubana en medio de la emergencia humanitaria que padecen debido al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

«Si lo pueden entregar, también se enviará», dijo al anunciar que el Gobierno se pondrá en contacto con los grupos solidarios.

Por otra parte, Sheinbaum explicó que los vuelos comerciales a Cuba no se han detenido porque las aeronaves cargan combustible en territorio mexicano.

Confirmado.net – RT