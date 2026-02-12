Este es un artículo de opinión de Joseph Chamie, demógrafo, consultor independiente y exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas.

PORTLAND, Estados Unidos – El delicado equilibrio de la migración internacional depende de la alta demanda de mano de obra y la aplicación de controles migratorios más estrictos. Este equilibrio es especialmente crucial al considerar la migración internacional de estudiantes y trabajadores cualificados.

Los estudiantes internacionales y los trabajadores migrantes cualificados desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y en la solución de la escasez de mano de obra en muchos países. Sin embargo, estas personas enfrentan cada vez más obstáculos para ingresar e integrarse en los países de destino.

En esencia, la mayoría de los principales países de destino están cambiando de una política de expansión de la mano de obra migrante a una de selectividad y restricción para gestionar la inmigración dentro de sus fronteras, especialmente la no autorizada.

Una notable excepción a esta tendencia global es España, que está otorgando estatus legal a medio millón de migrantes indocumentados. Esta política busca reducir la explotación laboral en la economía sumergida española y satisfacer la necesidad de unos 300 000 trabajadores migrantes al año para sostener su economía.

El autor, Joseph Chamie

Los controles migratorios más estrictos en muchos países de destino se deben principalmente a los giros políticos hacia la derecha, las preocupaciones sobre la seguridad nacional, la presión pública, la migración no autorizada, los cruces fronterizos ilegales, las estancias vencidas y la ansiedad por los cambios en la composición de la población y la integración social.

Estos controles también limitan la migración de solicitantes de asilo y poco cualificada, a la vez que favorecen a los altamente cualificados.

Los principales países de destino también han implementado controles migratorios más estrictos en lo que respecta a la migración estudiantil internacional.

Estos controles incluyen normas de visado y requisitos de entrada más estrictos, visas de duración determinada, años de estudio limitados, restricciones a los permisos de trabajo, mayores costos financieros y restricciones para traer dependientes.

Estas medidas se deben a la alta migración neta, los esfuerzos para frenar el uso indebido de visas, los límites de matrícula universitaria, las presiones de vivienda, mayores requisitos financieros y restricciones para traer dependientes familiares.

En 2024, había aproximadamente 304 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que representaba aproximadamente 3,7 % de la población mundial de 8200 millones de personas. Esta cifra casi duplica la cantidad de migrantes internacionales en 1990, que era de aproximadamente 154 millones, lo que representaba 2,9 % de la población mundial de 5300 millones de personas en ese momento (Imagen 1).

Imagen 1: Número de migrantes internacionales y porcentaje de la población mundial – 1990 y 2024 (en millones). Fuente: Naciones Unidas

Los cinco principales países de destino de la migración y su porcentaje sobre el total de migrantes son Estados Unidos (17 %), Alemania (6 %), Arabia Saudí (5 %), el Reino Unido (4 %) y Francia (3 %) (Imagen 2).

Imagen 2: Inmigrantes en los cinco principales países de destino – 2024 (en millones). Fuente: Naciones Unidas

En contraste, los cinco principales países de emigración y su porcentaje sobre el total de emigrantes son India (6 %), China (4 %), México (4 %), Ucrania (3 %) y Rusia (3 %) (Imagen 3).

Imagen 3: Emigrantes de los cinco principales países de origen – 2024 (en millones). Fuente: Naciones Unidas

Entre 2024 y 2025, había aproximadamente siete millones de estudiantes internacionales en todo el mundo. Los principales destinos de estos estudiantes internacionales fueron Estados Unidos (17 %), Canadá (12 %), Reino Unido (11 %), Francia (7 %) y Australia (6 %). Otros países de destino importantes fueron Alemania, Rusia, Corea del Sur, China y España (Imagen 4).

Imagen 4: Porcentaje de estudiantes internacionales en los diez principales países receptores de inmigración – 2024. Fuente: Naciones Unidas

Además de los estudiantes con movilidad internacional, en 2022 había aproximadamente 168 millones de trabajadores migrantes, lo que representa alrededor de 5 % de la fuerza laboral mundial. Aproximadamente dos tercios de todos los migrantes en edad laboral forman parte de la fuerza laboral, y 60 % son hombres.

En muchos de los países más desarrollados, el porcentaje de trabajadores migrantes en la fuerza laboral es significativamente mayor.

Por ejemplo, en Estados Unidos, aproximadamente 20 % de la fuerza laboral, con un total de más de 30 millones de personas, está compuesta por inmigrantes y trabajadores nacidos en el extranjero que se concentran en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios.

Canadá tiene una proporción aún mayor, de 30 %, con muchos trabajadores migrantes representados en el sector tecnológico, la manufactura y la atención médica.

Los trabajadores migrantes se encuentran en todos los niveles de cualificación. Si bien muchos poseen cualificaciones superiores, suelen concentrarse en sectores menos cualificados, como los servicios, la agricultura, la construcción y el turismo.

Sin embargo, los sectores y ocupaciones relacionados con las tecnologías de la información y el trabajo profesional de alta cualificación suelen depender de la mano de obra migrante cualificada para abordar la escasez de mano de obra.

Las poblaciones de la mayoría de los países desarrollados y de muchos países en desarrollo experimentan tendencias de declive, envejecimiento y diversificación en el siglo XXI. Estos tres profundos cambios demográficos plantean importantes desafíos sociales, económicos, políticos y éticos.

A medida que las poblaciones evolucionan rápidamente durante el siglo XXI, los cambios en la fertilidad, la mortalidad y la migración están configurando la demografía de muchas regiones. Estos cambios se basan en tendencias pasadas, datos actuales y patrones futuros proyectados para los próximos ochenta años.

Las proyecciones sugieren que el declive poblacional persistirá debido a que las bajas tasas de fertilidad se mantienen por debajo de los niveles de reemplazo de aproximadamente dos nacimientos por mujer.

Muchos países han experimentado bajas tasas de fertilidad durante un período prolongado.

Se prevé que la población de los países más desarrollados disminuya en 14 millones para 2050, mientras que se proyecta que la de los países menos desarrollados crezca en 733 millones durante el mismo período.

En cuanto a las tasas de mortalidad, se prevé que la esperanza de vida siga aumentando a lo largo del siglo. Por ejemplo, se proyecta que la esperanza de vida actual al nacer, de 80 años, en los países más desarrollados alcance aproximadamente los 84 años para 2050 y los 90 años para finales del siglo XXI.

Además de la disminución de la población y el aumento de la esperanza de vida, muchos países han experimentado un cambio histórico en sus estructuras de edad. Para 2025, 55 países y zonas habían tenido este cambio, y se espera que otros países experimenten lo mismo pronto.

Este importante hito demográfico se produce cuando el porcentaje de personas de 65 años o más supera al de 17 años o menos. En términos más sencillos, es cuando los adultos mayores superan en número a los niños en una población.

Se prevé que el envejecimiento de la población continúe durante lo que resta del siglo XXI. Se proyecta que la edad media en los países más desarrollados, que actualmente es de 42 años, aumentará a 45 años para 2050 y a 48 años para 2100.

Además, se prevé que la proporción de personas mayores siga aumentando. Por ejemplo, se espera que la población de edad avanzada en Europa aumente a aproximadamente el 30 % para mediados de siglo.

Los principales países de destino también están adquiriendo mayor diversidad étnica debido al aumento de la migración internacional. Por ejemplo, el número estimado de personas nacidas en el extranjero en Europa, que rondaba los 57 millones a principios del siglo XXI, ha ascendido a aproximadamente 87 millones para 2020.

La composición poblacional de muchos países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, se está volviendo significativamente más diversa étnicamente. Las proyecciones de población sugieren que las poblaciones de Estados Unidos y el Reino Unido se convertirán en «minorías blancas» alrededor de 2045 y 2065, respectivamente.

Además de los altos niveles de migración legal, el aumento de la migración no autorizada plantea desafíos cada vez mayores para muchos países de destino, así como para los estudiantes internacionales y la mano de obra migrante cualificada.

Entre estos desafíos destacan las actitudes negativas y la hostilidad hacia los inmigrantes y sus familias, así como la creciente influencia política de los partidos nacionalistas de extrema derecha que promueven políticas antiinmigrantes.

A estos partidos les preocupa que el creciente número de inmigrantes tenga un impacto negativo en su cultura tradicional, sus valores compartidos y su identidad nacional. Creen que la inmigración, especialmente la no autorizada, socava su forma de vida, su seguridad nacional, su herencia étnica y su cohesión social.

Un factor importante que impulsa los niveles sin precedentes de migración no autorizada a muchos países de destino es el rápido crecimiento demográfico de los países de origen. Muchos de estos países, que luchan contra la pobreza, la inestabilidad política, los conflictos civiles y el cambio climático, se encuentran en las regiones menos desarrolladas de África, Asia y América Latina.

El número de personas que desean emigrar permanentemente es de aproximadamente 1300 millones. Esta cifra supera significativamente la cantidad de inmigrantes que los países están dispuestos a admitir, lo que lleva a muchas personas a migrar sin autorización.

Cabe destacar la población de África, que actualmente incluye a 33 de los 46 países menos desarrollados del mundo. Se prevé que la población de África se triplique con creces durante el siglo XXI, pasando de aproximadamente 800 millones a casi 4000 millones.

En resumen, las principales características demográficas de los países de destino tradicionales para el siglo XXI son el declive, el envejecimiento y la diversificación. En contraste, las poblaciones de la mayoría de los países emisores están aumentando y se mantienen relativamente jóvenes, y muchas de ellas desean emigrar a un país desarrollado.

Estas tendencias demográficas, potentes, generalizadas y heterogéneas, están creando un delicado equilibrio entre la alta demanda de mano de obra y la implementación de controles migratorios más estrictos.

Este equilibrio es especialmente relevante para los estudiantes internacionales y la mano de obra migrante cualificada, ya que afecta su entrada e integración en los países de destino.

ESCRITO POR Joseph Chamie

Joseph Chamie es demógrafo y consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles de población, tendencias y diferenciales”.

Con información de AGENCIA IPS