México: encuentran a 229 migrantes en un tráiler en Veracruz

La mayoría provienen de países de Centroamérica y algunos presentan deshidratación, pero en general todos están bien.

Autoridades federales y estatales de México encontraron a 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad, dentro de la caja de un tráiler que estaba resguardado en un depósito vehicular donde se cumplen infracciones, en la ciudad de Xalapa, capital del estado mexicano de Veracruz .

Según medios locales, el hallazgo ocurrió luego de que el vehículo fuese remolado al lugar citado, y los trabajadores del lugar escucharon los gritos de las personas al interior de la caja.

En declaraciones a los medios, el subsecretario de gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, precisó que fueron localizados 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad.

El funcionario contó que el tráiler fue asegurado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el municipio de Emiliano Zapata tras un presunto reporte de robo.

Dijo que la mayoría de los migrantes provienen de países de Centroamérica y que algunos presentaban deshidratación, pero en general «todos estaban bien». Agregó que el conductor del vehículo fue detenido.

Desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump al poder, México ha incrementado las detenciones de migrantes, una medida ante posibles sanciones económicas.

Veracruz, por su ubicación geográfica, es un punto estratégico en las rutas de migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. En su trayecto por el país, los migrantes se enfrentan a mafias dedicadas al secuestro y extorsión, así como a la delincuencia organizada.

Confirmado.net – DW