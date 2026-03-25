China insta a un alto al fuego inmediato y al cese de las hostilidades en relación con la guerra en Irán 

BEIJING, Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó hoy martes a las partes pertinentes a lograr un alto al fuego inmediato y poner fin a las hostilidades, así como a retomar la paz y el diálogo lo antes posible, luego de que Estados Unidos afirmara haber pospuesto los ataques planeados contra las centrales eléctricas de Irán a favor de las negociaciones.

El vocero de la cancillería china Lin Jian hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a una pregunta al respecto.

Lin afirmó que la prolongada guerra no sirve a los intereses de nadie, mientras que un alto al fuego y el diálogo constituyen la única salida.

«China está gravemente preocupada por la continua escalada y por el desbordamiento de la situación actual, que ha asestado duros golpes a la paz y la estabilidad regional y global», añadió el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua