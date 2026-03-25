¿Cómo le ha ido a Ecuador en sus debuts mundialistas? Un antecedente clave de cara al 2026

Ecuador cuenta con un 50 % de efectividad en sus debuts mundialistas, un dato que refleja irregularidad.
El inicio en una Copa del Mundo suele marcar el rumbo de cualquier selección, y para la de Ecuador no ha sido la excepción. Con grupos cortos de tres partidos, sumar en la primera fecha puede ser determinante para encaminar una clasificación temprana a la siguiente ronda.
A lo largo de su historia, la Tri ha disputado cuatro copas del Mundo: Korea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022. En cada una, su estreno dejó sensaciones distintas.
En su primera experiencia, Corea-Japón 2002, Ecuador debutó nada menos que ante Italia y cayó 2-0, con doblete de Christian Vieri.
Cuatro años después, en Alemania 2006, llegó su mejor arranque: triunfo 2-0 frente a Polonia con goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado, en lo que sería la base de su histórica clasificación a octavos.
Para Brasil 2014, la Tri volvió a tropezar en el debut, al perder 2-1 ante Suiza. Enner Valencia marcó el gol ecuatoriano, pero los tantos de Admir Mehmedi y Haris Seferovic le dieron la victoria al conjunto europeo.
Finalmente, en Qatar 2022, Ecuador volvió a iniciar con el pie derecho, imponiéndose 2-0 ante el anfitrión con doblete de Enner Valencia, en una actuación sólida que ilusionó al país.
Balance de Ecuador en la primera fecha de los mundiales:
- Partidos jugados: 4
- Victorias: 2
- Derrotas: 2
- Goles a favor: 5
- Goles en contra: 5
Esto deja a Ecuador con un 50 % de efectividad en sus debuts mundialistas, un dato que refleja irregularidad, pero también capacidad de competir desde el inicio.
De cara al Mundial 2026, la Tri volverá a estar en el grupo E y tendrá un nuevo desafío: debutar ante la selección de Costa de Marfil, convirtiéndose en el segundo rival africano que enfrentará en una primera fecha de la fase de grupos. (D)
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