Chavismo marcha en Caracas para exigir fin de sanciones

Mientras en la capital y otras ciudades de Venezuela, los sindicatos, los maestros y los jubilados exigieron mejoras al salario mínimo ya las pensiones.

Simpatizantes del chavismo marcharon este lunes (23.03.2026) en las calles de Caracas para exigir la eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras en una manifestación paralela, que se replicó en otras ciudades de Venezuela , los sindicatos exigían al régimen interino mejoras salariales.

En la capital venezolana, los manifestantes chavistas marcharon hasta la Plaza Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una marcha de sindicalistas que exigían al Gobierno un aumento de «los salarios de hambre» y las pensiones «de muerte», y que finalmente no logró llegar por bloqueos de fuerzas de choque del oficialismo.

En la manifestación oficialista, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha sido víctima de «las más perversas sanciones económicas» por los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y «otros que se han creído que pueden sancionar a nuestro país».

En este sentido, dijo que la lucha por el levantamiento de sanciones conviene a todo el país porque esto traería el regreso de las «condiciones» del Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), incluyendo el retorno «a un sistema de salud poderoso» y «al sistema de salarios más altos de América”.

Protestas por salarios «de hambre»

En tanto, los sindicatos de trabajadores protestaron con marchas en Caracas y otras ciudades del país, para exigir mejoras salariales.

Sindicatos de maestros, trabajadores del área de salud, empleados públicos, pensionistas y jubilados, entre otros sectores, convocaron a protestas en todos los estados para exigir un aumento de los salarios «de hambre» y las pensiones «de muerte», congelados desde hace cuatro años y carcomidos por una crónica alza de precios.

El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 28 centavos de dólar mientras que la inflación anual supera el 600%. El último ajuste fue decretado en 2022 por Nicolás Maduro -depuesto el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos- y desarrolló un ingreso base de 28 dólares.

Los sindicatos exigen elevar el salario mínimo a 200 dólares. Piden que se utilicen los recursos del fondo creado con ingresos petroleros administrados por Estados Unidos a partir de una nueva relación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los manifestantes preveían llegar al Ministerio del Trabajo, pero fueron bloqueados por un grupo de motorizados de partidarios del chavismo y por policías antimotines.

«¡Esto ya no es un salario!», dijo a la AFP Pilar Navarro, pensionada de 72 años. «¿Qué va a hacer una con esta pensión que no alcanza para nada? Si no es por mi hijo que me ayuda, no podría comprar mis medicinas”.

«Free the salario», rezaba una pancarta en la manifestación, una alusión irónica a la consigna oficialista «Free Maduro», utilizada por el chavismo para pedir la liberación del exmandatario, encarcelado en Nueva York.

Maduro se ejercita como «atleta» en prisión

Entrevistado durante la marcha oficialista en Caracas, Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto gobernante, dijo que su padre se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas estadounidenses durante una incursión en Caracas, compararán por segunda vez el jueves 26 de marzo ante un tribunal federal.

«Nos movemos lunes hoy porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad», declaró Maduro Guerra.

«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el también diputado en declaraciones al canal oficialista Telesur. «Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió.

Maduro, de 63 años y Flores, de 69, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.

Confirmado.net – DW