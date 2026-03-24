Acuerdo con Estados Unidos llegaría esta semana a la Corte Constitucional

El ministro Luis Alberto Jaramillo reiteró que el ART protegerá a productos ecuatorianos de nuevas medidas que Washington adopte después de julio.

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, reiteró que el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos protegerá a productos ecuatorianos de nuevas medidas que Washington aplique cuando venza la sobretasa del 10 %.

“Esta semana esperamos enviarlo”, dijo el ministro al tiempo de defender la firma del acuerdo y sus alcances, porque beneficiará al 53 % de las exportaciones no petroleras que no pagarán el arancel recíproco para entrar a Estados Unidos.

Señaló que en la actual coyuntura, marcada por la política arancelaria de la administración de Donald Trump, en estos momentos el ART tiene más relevancia que un tratado de libre comercio (TLC).

“El acuerdo es una gran oportunidad para el país. La sobretasa es la nueva realidad global que tenemos con Estados Unidos en este momento, que es más importante que los acuerdos de libre comercio. Hay una oportunidad real para la mayoría de nuestros productos de exportación”, dijo Jaramillo el lunes 23 de marzo tras un evento en Quito.

Frente a críticas respecto de que el acuerdo no tendría sentido una vez que finalicen, en julio próximo, los 150 días de vigencia de la sobretasa del 10 %, que fue impuesta por EE. UU. en febrero, el ministro dijo que el ART es una herramienta que protegerá a las exportaciones ecuatorianas ante las nuevas medidas o esquema arancelario que decrete la administración de Trump.

“Hay oportunidades tanto por el lado de poder competir en mejores condiciones que otros países a los que les van a aplicar más sobretasas”, expresó Luis Alberto Jaramillo, recordando además que Ecuador mantiene canales de diálogo abierto con Washington.

Uno de esos espacios tiene que ver con el Consejo de Inversiones y Comercio (TIC, por sus siglas en inglés), que en junio próximo se reunirá en Quito. En la sesión se realizarán mesas de trabajo con sectores productivos y exportadores.

“Es importante firmar (el acuerdo), porque no firmar nos expone a medidas que va a tomar Estados Unidos contra países que no estén con acuerdo. Es una gran oportunidad”, aseguró.

Y reiteró que en el corto plazo se podrían incorporar a más productos de la oferta exportable ecuatoriana dentro del acuerdo de comercio recíproco.

Ecuador debe superar trámites internos con la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, para que el acuerdo entre en vigencia. Estados Unidos también debe completar temas casa adentro.

Una vez que las partes se notifiquen mutuamente sobre la culminación de sus procedimientos deberá transcurrir un mes para que finalmente el acuerdo esté en vigor.

Aquello puede tomar varios meses. “Pueden ser tres meses, pueden ser seis meses”, dijo Jaramillo.

El ministro se refirió a las preocupaciones de algunos sectores sobre la desgravación de aranceles de productos agrícolas de Estados Unidos, que a partir del cuatro año de vigencia del acuerdo gravarían el 0 % de arancel.

Señaló que mientras transcurre el tiempo se puede trabajar en una agenda competitiva y de reconversión productiva, lo cual se estructurará junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Dijo que las industrias de proteína de pollo y cerdo tienen capacidades reales para exportar a Estados Unidos. Anunció que viajará a China las próximas semanas porque Ecuador consiguió las aprobaciones para exportar a ese país proteína de pollo. (I)

Confirmado.net – El Universo