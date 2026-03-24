Primer país en declarar emergencia nacional por problemas energéticos a raíz de la guerra con Irán 

Hay «una posibilidad real» de que los aviones puedan quedar en tierra, confirmó el presidente.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes estado de emergencia energética nacional ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, calificándolo como un «peligro inminente» para el suministro de energía del país.

Mediante una orden ejecutiva, el Ejecutivo activó el Paquete Unificado para los Medios de Vida, la Industria, los Alimentos y el Transporte (UPLIFT), una respuesta integral y coordinada de todo el gobierno, encabezada por el presidente y los principales miembros del gabinete.

Las autoridades señalan el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz como amenazas para el suministro de combustible de Filipinas y para la estabilidad de su sistema energético.

«Varios países ya han comunicado a nuestras aerolíneas que no pueden abastecer de combustible a sus aeronaves, por lo que tienen que llevar combustible para la ida y el regreso», declaró Marcos en una entrevista con Bloomberg, agregando que «los vuelos de larga distancia van a representar un problema mucho más grave».

Al ser preguntado sobre si, inevitablemente, los aviones podrían tener que quedar en tierra, el presidente respondió: «Esperamos que no, pero es una posibilidad real».

Asimismo, el mandatario afirmó que su país está interesado en el suministro de recursos energéticos procedentes de distintos proveedores, incluida Rusia.

«Rusia no es un proveedor tradicional de crudo para Filipinas ni de ningún otro tipo de suministro energético, pero también estamos explorando esa posibilidad«, dijo.

Añadió que uno de los principales proveedores de petróleo para su nación es Malasia, mientras que Japón y Corea del Sur suministran combustibles refinados.

Cierre del estrecho de Ormuz

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, prohibiendo el paso de embarcaciones y advirtiendo que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

de la República Islámica. Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

y y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT