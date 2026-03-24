China da bienvenida a empresas estadounidenses para continuar creciendo en su mercado

BEIJING, China da la bienvenida a las empresas de Estados Unidos a continuar expandiendo su presencia en el mercado chino y prosperar junto con China, según el ministro de Comercio, Wang Wentao.

El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, da la bienvenida a empresas de EE.UU. para prosperar en el país, destacando oportunidades del XV Plan Quinquenal y la cooperación económica bilateral. Foto: Internet-Xinhua

El alto funcionario hizo las declaraciones el lunes durante una reunión con una delegación de empresas miembros del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, encabezada por el presidente de la junta directiva, Rajesh Subramaniam, y el presidente del consejo, Sean Stein.

Las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos y el desarrollo de las empresas estadounidenses en China, entre otros temas.

A pesar de las diferencias y fricciones en la cooperación bilateral en lo económico y comercial, es crucial respetar los intereses fundamentales y las principales preocupaciones del otro, así como abordar adecuadamente las diferencias mediante un diálogo en condiciones de igualdad, señaló Wang.

China espera que Estados Unidos trabaje junto con ella para mantener el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, añadió.

En medio de un panorama global turbulento, el desarrollo económico de China proporciona estabilidad y certeza, dijo Wang, y se enfatizó que el país promoverá un desarrollo de alta calidad, avanzará de manera constante en la apertura de alto nivel y continuará mejorando su entorno empresarial.

También afirmó que el esquema del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) ofrece no solo un nuevo plan para el país, sino también nuevas oportunidades para el desarrollo global.

Durante la reunión, los delegados de la parte estadounidense destacaron la importancia de mantener una comunicación práctica y continua entre China y Estados Unidos y expresaron su esperanza de lograr un mayor desarrollo de los lazos económicos y comerciales bilaterales.

Confirmado.net – Xinhua