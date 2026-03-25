IX Cumbre de China Digital destacará logros, avances tecnológicos y desarrollo del ecosistema

BEIJING, La IX Cumbre de China Digital se celebrará en Fuzhou, ciudad en la provincia oriental china de Fujian, del 29 al 30 de abril, poniendo énfasis en exhibir logros, lanzar tecnologías de vanguardia y fomentar un ecosistema digital próspero, informó hoy martes una fuente oficial.

Liu Liehong, director de la Administración Nacional de Datos (NDA, siglas en inglés), realizó estas afirmaciones en una conferencia de prensa de la Oficina de Información del Consejo de Estado, y agregó que el tema de la próxima cumbre es acelerar la innovación y el desarrollo de las tecnologías digitales y profundizar la construcción de la estrategia nacional China Digital.

La cumbre destacará logros emblemáticos y avances significativos en el desarrollo de China Digital.

Entre las principales publicaciones se incluyen el Informe sobre el Desarrollo de China Digital (2025) y el Índice del Desarrollo de China Digital.

Más de 30 políticas importantes, informes y estándares relacionados con China Digital serán presentados por organismos gubernamentales, entre ellos la NDA, la Administración del Ciberespacio de China (CAC, siglas en inglés) y el Ministerio de Industria y Tecnología Informática (MIIT, siglas en inglés).

Casi 400 empresas líderes, incluidas China Southern Power Grid y Alibaba, presentarán sus últimas tecnologías y productos en la transformación digital.

La cumbre también presentará casi 100 casos ejemplares de integración de elementos de datos en agricultura, fabricación industrial, atención sanitaria, cultura y turismo, con más del 65 por ciento de las exposiciones haciendo su debut.

La cumbre verá el lanzamiento de más de 20 resultados tecnológicos de siete universidades, incluyendo la Universidad Tsinghua y la Universidad de Pekín, junto con más de 10 instituciones de investigación como el Instituto Nacional de Investigación sobre Desarrollo de Datos y la Academia de Tecnología de Información y Comunicaciones de China.

El evento contará con cuatro conferencias de ecosistemas centrados en los subsectores de inteligencia artificial (IA), organizadas por China Telecom, China Unicom, China Mobile y Huawei.

Estas sesiones reunirán a más de 400 empresas de los eslabones iniciales y finales de la cadena de valor para explorar oportunidades de colaboración y desarrollo.

La cumbre de este año introducirá un «centro de emparejamiento de la industria» para conectar directamente los resultados innovadores con la demanda del mercado.

La cumbre está organizada conjuntamente por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la NDA, la CAC, el MIIT y el gobierno popular de la provincia de Fujian.

Contará con más de 50 sesiones de diálogo e intercambio, un concurso de innovación de China Digital y una zona de experiencia en el sitio, mientras que más de 100 eventos especiales se celebrarán simultáneamente.

Confirmado.net – Xinhua