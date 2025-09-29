Más de 18.000 evacuados en Cuba por tormenta e inundaciones

La intensidad de las lluvias ha causado deslizamientos de tierra, desborde de ríos y caída de árboles en tres provincias de la isla.

Más de 18.000 evacuados, inundaciones, deslaves, ríos crecidos y zonas incomunicadas es el saldo preliminar de las fuertes lluvias que aún persisten en la zona este de Cuba tras el paso de una depresión tropical convertida este domingo (28.09.2025) en la tormenta Imelda.

Las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma son las más afectadas. En las dos primeras, las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles de enseñanza.

Los más recientes pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet) han advertido de que en las próximas 24 horas se mantendrán las precipitaciones asociadas a la tormenta Imelda, que se está alejando de Cuba, debido a su amplia circulación y a un flujo de altos valores de humedad desde el mar Caribe.

La intensidad de las lluvias ha ocasionado deslizamientos de tierra, ríos fuera de sus cauces, árboles caídos y afectaciones al servicio eléctrico.

Guantánamo con evacuaciones masivas

En Guantánamo se reportaron 18.000 personas evacuadas, principalmente en casas de familiares y amigos, y el poblado de Paraguay se encuentra incomunicado debido a los escurrimientos de las lluvias desde las áreas montañosas, de acuerdo con un reporte de la televisión estatal.

En la localidad Hatibonico, de esa provincia, han caído más de 500 milímetros de lluvias en las últimas 48 horas. Otros reportes refirieron acumulados por encima de los 300 mm en zonas de Santiago, donde varias comunidades de Baconao están incomunicadas y se han producido al menos derrumbes parciales de viviendas.

Especialistas de la empresa de aprovechamiento hidráulico de Santiago de Cuba, han referido que las numerosas lluvias de estos días han provocado un aumento de 8,2 millones de metros cúbicos en el volumen total de agua almacenada en los 16 embalses de la provincia, que está impactada por una severa sequía.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla. Uno de ellos (Óscar) tocó tierra con categoría 1 en la provincia Guantánamo, con vientos de hasta 130 km/h. Después se degradó a tormenta tropical y dejó ocho fallecidos, daños a 12.000 viviendas, inundaciones que aislaron comunidades, pérdidas en la agricultura y otros estragos.

El otro fue Rafael, de categoría 3, que castigó el occidente cubano, mayormente a la provincia Artemisa con vientos sostenidos de 185 km/h, y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional, lo que afectó a 10 millones de personas.

Confirmado.net – DW