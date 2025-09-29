Urgente!

Industria cultural china registra desarrollo sostenido durante el XIV Plan Quinquenal
Grupo aéreo Lufthansa suprimirá 4.000 puestos para 2030
Los tres errores comunes que cometemos al tomar café
Los equipos clasificados al hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet: Libertad FC se metió y desplazó a Deportivo Cuenca 
September 29, 2025

Industria cultural china registra desarrollo sostenido durante el XIV Plan Quinquenal

  • septiembre 29, 2025
  • 0
  • 70
  • 1 Min Read

BEIJING, La industria cultural de China ha experimentado un desarrollo continuo y constante durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), afirmó hoy lunes Lu Yingchuan, viceministro de Cultura y Turismo.

China impulsa su industria cultural con activos de 34,4 billones de yuanes y crecimiento global en juegos, animación y productos creativos en 2024. Foto: Internet

En una conferencia de prensa, Lu precisó que en 2024, los activos totales de la industria cultural del país alcanzaron los 34,4 billones de yuanes (4,84 billones de dólares).

En lo que va de este año, los ingresos totales de la industria cultural superaron los 19 billones de yuanes, generando una ganancia total de 1,77 billones, agregada.

Durante este período, China también logró avances significativos en el impulso de la influencia global de su cultura, afirmó Lu.

En 2024, el volumen total del comercio cultural en China alcanzó los 1,4 billones de yuanes, y más productos culturales, como juegos, animación y juguetes de diseño, adquirieron popularidad en el extranjero. 

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020