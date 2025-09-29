Industria cultural china registra desarrollo sostenido durante el XIV Plan Quinquenal

BEIJING, La industria cultural de China ha experimentado un desarrollo continuo y constante durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), afirmó hoy lunes Lu Yingchuan, viceministro de Cultura y Turismo.

China impulsa su industria cultural con activos de 34,4 billones de yuanes y crecimiento global en juegos, animación y productos creativos en 2024. Foto: Internet

En una conferencia de prensa, Lu precisó que en 2024, los activos totales de la industria cultural del país alcanzaron los 34,4 billones de yuanes (4,84 billones de dólares).

En lo que va de este año, los ingresos totales de la industria cultural superaron los 19 billones de yuanes, generando una ganancia total de 1,77 billones, agregada.

Durante este período, China también logró avances significativos en el impulso de la influencia global de su cultura, afirmó Lu.

En 2024, el volumen total del comercio cultural en China alcanzó los 1,4 billones de yuanes, y más productos culturales, como juegos, animación y juguetes de diseño, adquirieron popularidad en el extranjero.

Confirmado.net – Xinhua