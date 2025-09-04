Urgente!

Partidos de la fecha 17 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Ecuador y Estados Unidos fortalecen su cooperación en seguridad y comercio
Marco Rubio previo a su reunión con Daniel Noboa: “EE. UU. y Ecuador están alineados para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional”
Acto de campaña de Milei en Argentina termina con incidentes
September 4, 2025

Marco Rubio previo a su reunión con Daniel Noboa: “EE. UU. y Ecuador están alineados para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional”

  • septiembre 4, 2025
  • 0
  • 293
  • 1 Min Read

El encuentro con el presidente Noboa está previsto entre las 08:30 o 09:00, según lo informó la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld.

A las 20:45 de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó en Ecuador como parte de su visita oficial al país, para tratar asuntos sobre seguridad. Se tiene prevista una reunión con el primer mandatario Daniel Noboa.

Horas antes del encuentro, Rubio publicó un mensaje en la red social X.

“Anoche llegué a Quito, Ecuador. Me reuniré con el presidente Daniel Noboa para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ecuador, lo que hará que ambas naciones sean más seguras y prósperas”, indicó el Secretario de Estado de Estados Unidos.

El encuentro está previsto entre las 08:30 o 09:00, según lo informó la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Previamente, Rubio asistirá a un desayuno.

“Estamos alineados como socios clave para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional y el terrorismo”, agregó Rubio en su mensaje. (I)

Confirmado.net-El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020