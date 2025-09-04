Marco Rubio previo a su reunión con Daniel Noboa: “EE. UU. y Ecuador están alineados para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional”

El encuentro con el presidente Noboa está previsto entre las 08:30 o 09:00, según lo informó la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld.

A las 20:45 de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó en Ecuador como parte de su visita oficial al país, para tratar asuntos sobre seguridad. Se tiene prevista una reunión con el primer mandatario Daniel Noboa.

Horas antes del encuentro, Rubio publicó un mensaje en la red social X.

“Anoche llegué a Quito, Ecuador. Me reuniré con el presidente Daniel Noboa para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ecuador, lo que hará que ambas naciones sean más seguras y prósperas”, indicó el Secretario de Estado de Estados Unidos.

El encuentro está previsto entre las 08:30 o 09:00, según lo informó la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Previamente, Rubio asistirá a un desayuno.

“Estamos alineados como socios clave para erradicar la inmigración ilegal y combatir la delincuencia transnacional y el terrorismo”, agregó Rubio en su mensaje. (I)

Confirmado.net-El Universo