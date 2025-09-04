Acto de campaña de Milei en Argentina termina con incidentes

Presuntos adversarios políticos protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, pedradas e incluso botellazos.

Peleas e intercambio de piedras y botellas se registraron el miércoles (03.09.2025) en las inmediaciones del acto que encabezó en Buenos Aires el presidente de Argentina , Javier Milei , en medio de una polémica por la seguridad del lugar elegido, que había sido criticada por el gobierno provincial.

Milei participó en un acto de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos de medio término de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo.

Al finalizar el evento, algunos grupos que la prensa argentina identificó como adversarios políticos protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, pedradas e incluso botellazos.

Antes del acto había temor por parte de autoridades provinciales como el gobernador de Buenos Aires, el opositor peronista Axel Kicillof, quien señaló que el lugar elegido no estaba preparado para acoger el evento.

«Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse», había advertido en X Kicillof.

Hace una semana, Milei fue atacado a pedradas y debió ser desalojado de otro acto partidario en la periferia sur de la capital argentina, en medio de una caravana que contó con una inusual escasa presencia policial.

Este miércoles el mandatario salió sin problemas con su comitiva del precario club barrial de Moreno, en la periferia oeste de la capital.

Milei atraviesa el peor momento en sus 21 meses de gobierno, con denuncias de corrupción que salpican a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Soporta además una crisis de confianza de los mercados financieros que disparó la cotización del dólar, lo que obligó al gobierno a intervenir en el mercado el martes a través del Tesoro.

La popularidad del presidente se pondrá a prueba en las elecciones del domingo en Buenos Aires y en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Confirmado.net – DW