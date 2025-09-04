Ecuador y Estados Unidos fortalecen su cooperación en seguridad y comercio

Quito, 4 de septiembre de 2025.– El presidente de la República, Daniel Noboa, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvieron un encuentro oficial en el Palacio de Carondelet, donde se anunciaron acuerdos claves en materia de seguridad, cooperación internacional y perspectivas comerciales.

Entre los resultados más destacados, se oficializó la designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, lo que permitirá congelar activos en EE. UU. e impulsar un mayor intercambio de inteligencia. Además, se anunció un apoyo financiero de USD 13,5 millones para el combate al narcotráfico y otros USD 6 millones para la adquisición de drones destinados a la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La canciller Gabriela Sommerfeld informó que ambos países avanzan en un nuevo convenio de extradición, trabajarán en el enfrentamiento al lavado de activos mediante intercambio de información y en la creación de entornos seguros para atraer inversión.

Rubio subrayó que Estados Unidos respaldará a Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional y ratificó el interés de avanzar en un acuerdo comercial moderno. En lo geopolítico, no hubo menciones a China, aunque sí se pronunció sobre la situación en Gaza.

El encuentro marca un hito en las relaciones bilaterales, reforzando la cooperación en seguridad y abriendo perspectivas de desarrollo económico compartido.