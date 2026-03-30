Líder opositora de Taiwán visitará China invitada por Xi

La presidenta del principal partido opositor taiwanés aceptó la invitación para visitar China del 7 al 12 de abril.

El líder del principal partido opositor de Taiwán recibió una invitación del presidente Xi Jinping de visitar China en abril, informó el lunes (30.03.2026) su agrupación y la prensa estatal china.

La presidenta del Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, «aceptó de buen grado» la invitación para encabezar una delegación a China, indicó esa agrupación en un comunicado, confirmando una información previa de la agencia de noticias china Xinhua.

El KMT defiende relaciones más cercanas y mayores intercambios con China, pese a que Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla.

Cheng «espera que ambas partes aúnen esfuerzos para impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho» de Taiwán», señaló el KMT en el comunicado.

Defendió además que las dos partes trabajen «por la paz en el estrecho de Taiwán y por un mayor bienestar para los pueblos a ambos lados».

Xinhua indicó que la delegación del KMT visitaría China continental del 7 al 12 de abril, sin precisar adónde iría Cheng en China ni si se reuniría con Xi.

El comunicado del partido taiwanés tampoco aclaró esos detalles.

El viaje se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una «parte inalienable» de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Confirmado.net – DW