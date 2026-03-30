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March 30, 2026

Un adolescente armado entra en una escuela y mata a tiros a un compañero en Argentina

  • marzo 30, 2026
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Dos estudiantes más quedaron heridos.

Un adolescente entró la mañana de este lunes armado a su escuela, ubicada en la provincia de Santa Fe (Argentina), comenzó a disparar de manera indiscriminada y mató a uno de sus compañeros, en tanto que por lo menos dos estudiantes más sufrieron heridas. 

El portal TN reveló que la tragedia ocurrió poco después de que los estudiantes ingresaran a la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, una pequeña ciudad de apenas 15.000 habitantes.

Los estudiantes se encontraban reunidos en el patio para participar en la semanal ceremonia del izamiento de la bandera, cuando el menor sacó una escopeta que escondía en un estuche de guitarra y le disparó a uno de sus compañeros, quien tenía 13 años. El padre de la víctima llegó poco después para reconocerlo.

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, confirmó que el agresor es alumno de esta escuela, que tiene entre 15 y 16 años y que los profesores lo consideraban un buen alumno. Luego del tiroteo, quedó detenido.

Una persona no identificada logró grabar el momento en el que el adolescente comenzó a disparar. En el video que se viralizó en redes sociales se escuchan las detonaciones y los gritos y se ven las corridas de los alumnos.

El diario La Capital publicó el testimonio de uno de los estudiantes, quien contó que, cuando su compañero comenzó a disparar, todos corrieron, saltaron muros y rompieron ventanas para tratar de escapar. También afirmó que la tragedia provocó un «absoluto shock».

Por otra parte, Armando Borsini, director del Hospital de San Cristóbal, confirmó que los dos menores heridos tenían impactos de perdigón en la región frontal, en el tórax y en el brazo, pero ya se encuentran fuera de peligro.

Confirmado.net – RT

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