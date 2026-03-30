Desde terrazas quiteñas: gastronomía, teatro y fe acompañan a la Semana Santa y la procesión Jesús del Gran Poder

Hoteles y restaurantes tradicionales preparan ofertas para incentivar el turismo en el Centro Histórico de Quito en el feriado de Semana Santa.

La Semana Mayor se aproxima. El Centro Histórico de la capital, donde sus múltiples iglesias, capillas y templos serán protagonistas de la Semana Santa, espera recibir a una multitud de turistas dispuestos a realizar un recorrido atractivo por cada una de ellas.

Las puertas de las congregaciones religiosas estarán abiertas para que el público pueda entrar y tener un momento de meditación, puesto que no se realizarán misas ni eventos eclesiásticos hasta el Jueves y Viernes Santo.

El olor a palo santo, las imágenes de Cristo crucificado, el morado de los manteles que adornan las mesas o las estatuas de cucuruchos que se observan en cada cuadra, son parte del folclore ciudadano que ocupará este feriado para sorprender a propios y extraños.

Experiencias exclusivas en el Hotel Casa Gangotena

Un eje clave en la Plaza San Francisco, espacio central de la procesión Jesús del Gran Poder, será el Hotel Casa Gangotena. Allí, los administradores han optado por abrir su terraza para que se pueda admirar el inicio del evento.

“Todos los Viernes Santo tenemos el programa para poder ver la procesión desde la terraza. El valor de esto es de $150. Ustedes podrán llegar a Casa Gangotena, subimos a la terraza, desde allí tendremos la vista del evento, bebidas soft ilimitadas, algunos piqueos, sangrías y cócteles», inició Mónica Sanga, parte del equipo de ventas y eventos del hotel.

Una vez culmine la procesión, el establecimiento también ofrecerá varias opciones gastronómicas para los comensales. “Habrá un menú de tres tiempos. Puede ser la fanesca o el locro; de plato fuerte, pollo o pescado; y de postre, una tartaleta de higos con queso y el jucho, más bebidas soft ilimitadas», comentó la trabajadora.

En el que es el ‘Mejor restaurante hotel del Ecuador’, reconocido por los World Culinary Awards, también se podrá disfrutar de la tradicional fanesca que se remonta a los primeros años del hotel. Su origen está marcado por la propuesta culinaria de la autora del libro ‘Fanescas de Fanescas’ de Rosa Vintimilla.

“Tenemos el paquete de $19 que es la fanesca y la yapa o, si prefieren, en $27, fanesca, yapa, postre y agua de frescos, que es la bebida insignia del hotel», añadió Mónica.

La Capilla y su oferta cultural para Semana Santa

La gente caminaba por la Plaza San Francisco con ramos en sus manos. Ellos se disponían a celebrar el Domingo de Ramos que da paso a la semana de la pasión de Cristo.

En ese ir y venir de los transeúntes, muchos entraban al restaurante La Capilla. José Paredes, su propietario, recibió a un equipo de este diario con una decoración particular. Un monumento de mazapán reposaba en un extremo del local y simulaba la salida de cucuruchos, andas y Jesús del Gran Poder por los portones de la iglesia hasta la calle.

“Nosotros tenemos una oferta gastronómica y cultural dentro del restaurante. Semanas atrás ya venimos con lo que es la fanesca y el 3 de abril tenemos un evento que se compone de la procesión. Allí armaremos un área VIP donde podrán admirar la peregrinación», mencionó Paredes.

Además, contó que parte de la conmemoración será disfrutar de una obra de teatro que recordará los momentos que vivió Jesús con su madre, la Virgen María.

“Un show artístico dentro del restaurante será el protagonista. El lamento de María que simula la experiencia que vivió Jesús, en su tiempo, con su madre que disfrutarán nuestros clientes», sostuvo el hombre.

La expectativa de Paredes es alta. Él comentó que varios clientes ya han reservado varios programas para el viernes 3 de abril que tendrá un costo de $80, incluido el desayuno y almuerzo más bebidas ilimitadas ‘soft’.

Tradición y patrimonio en el Hotel Casa Colonial

Finalmente está el Hotel Casa Colonial, un lugar patrimonial que fue restaurado en la década de los 60 y hoy recibe a una gran cantidad de personas en sus salones coloniales en plena avenida Gabriel García Moreno.

Entre sus propuestas turísticas están los platos a la carta, las bebidas tradicionales y los almuerzos que tendrán precios especiales durante la Semana Santa y en el día de la procesión, Jesús del Gran Poder.

“Tenemos unas instalaciones muy hermosas donde se podrán tomar fotos y compartir en familia. Para la procesión les ofrecemos el almuerzo con fanesca o con platos a la carta de igual forma”, mencionó Pamela Herrera, mesera y encargada del Hotel Casa Colonial.

Tours nocturnos para explorar Quito

Otras opciones que se han identificado en Quito son los famosos tours nocturnos, donde varias plataformas como Ecuador Legendario abre a los turistas la posibilidad de recorrer las cúpulas, conventos, capillas y más casas patrimoniales por el centro histórico.

Este sábado 28 de marzo, por ejemplo, dos rutas nocturnas se tenían previstas desde el Convento de San Francisco, con visitas a espacios exclusivos y además de pasar por las cúpulas para gozar de una vista privilegiada de la ciudad.

La segunda estaba proyectada por el Convento de Santo Domingo, donde la atracción principal fue descubrir qué existe detrás de un altar, pero también caminar por la Capilla del Rosario, famosa por sus tonos rojos.

Finalmente, el recorrido terminó con las cúpulas de la iglesia y ciertos salones que no han sido abiertos al público. Para conocer más información de esta clase de tours con Ecuador Legendario deben escribir al número 098-187-9052. (I)

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