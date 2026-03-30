China condena enérgicamente ataque mortal contra Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano

BEIJING, China condena enérgicamente el ataque perpetrado contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), e insta al cese inmediato de toda acción contra los cascos azules de las Naciones Unidas, afirmó hoy lunes en una rueda de prensa regular el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning.

Las declaraciones de Mao se produjeron después de que un casco azul de la FINUL perdiera la vida y uno más resultara herido cuando un proyectil explotó en una posición de la FINUL cerca de una aldea en el sur de Líbano, según informó la propia fuerza a primera hora del lunes.

«Lamentamos la pérdida de vidas humanas y expresamos nuestra solidaridad al soldado herido», afirmó Mao. La vocera señaló que todo ataque deliberado contra el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, algo absolutamente inaceptable que debe cesar de inmediato.

«China insta a las partes pertinentes a reducir la escalada de la situación y adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas», recalcó Mao.

Confirmado.net – Xinhua