Impiden a Iglesia católica celebrar misa de Domingo de Ramos

Desde que estalló la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas.

La policía de Israel impidió al Patriarca Latino de Jerusalén y al sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro celebrar la misa del Domingo de Ramos «por primera vez en siglos», afirmó el Patriarcado Latino este domingo (29.03.2026).

«Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén», apunta un comunicado.

Desde que estalló la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas. Los actos públicos se limitan a unas 50 personas.

El Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, conmemora la última entrada de Cristo en Jerusalén , donde fue recibido triunfalmente por una multitud jubilosa pocos días antes de su crucifixión y de su resurrección el domingo de Pascua, según los Evangelios.

El Patriarcado Latino ya había anunciado que cancelaba la procesión tradicional del Domingo de Ramos, que normalmente parte del Monte de los Olivos hacia Jerusalén y atrae cada año a millas de fieles.

Confirmado.net – DW