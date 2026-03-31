Ecuador se enfrenta al 7.º del mundo en el ranking FIFA: amistoso contra Países Bajos rumbo al Mundial 2026

La Tri buscará ajustar su alineación y estrategias ante Países Bajos, que llega invicto con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.

La selección de Ecuador buscará medir su nivel este martes, 31 de marzo de 2026, cuando enfrente a Países Bajos en un amistoso internacional preparatorio para la Copa del Mundo. El encuentro se disputará a las 13:45 en el Philips Stadion de Eindhoven, en Países Bajos.

Con 1.756,27 puntos, los neerlandeses llegan invictos y séptimos en el ranking FIFA en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate, mostrando un rendimiento sólido y consistente de cara al Mundial.

Por otra parte, la Tri, ubicada en el puesto 24 con 1.591,3 puntos, con dos partidos ganados y tres empatados, intentará aprovechar este desafío para ajustar su alineación y probar tácticas de cara al torneo en Norteamérica.

El técnico Sebastián Beccacece utilizará este partido para definir posibles titulares y consolidar la lista final de convocados, probando combinaciones que le permitan fortalecer el desempeño del equipo frente a rivales de alto nivel.

Este amistoso se suma al reciente enfrentamiento de Ecuador ante Marruecos. Con este enfrentamiento, Ecuador busca sumar experiencia ante un top 10 del ranking FIFA. (D)

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