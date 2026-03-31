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Ecuador se enfrenta al 7.º del mundo en el ranking FIFA: amistoso contra Países Bajos rumbo al Mundial 2026
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March 31, 2026

Ecuador se enfrenta al 7.º del mundo en el ranking FIFA: amistoso contra Países Bajos rumbo al Mundial 2026

  • marzo 30, 2026
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La Tri buscará ajustar su alineación y estrategias ante Países Bajos, que llega invicto con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.

La selección de Ecuador buscará medir su nivel este martes, 31 de marzo de 2026, cuando enfrente a Países Bajos en un amistoso internacional preparatorio para la Copa del Mundo. El encuentro se disputará a las 13:45 en el Philips Stadion de Eindhoven, en Países Bajos.

Con 1.756,27 puntos, los neerlandeses llegan invictos y séptimos en el ranking FIFA en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate, mostrando un rendimiento sólido y consistente de cara al Mundial.

Por otra parte, la Tri, ubicada en el puesto 24 con 1.591,3 puntos, con dos partidos ganados y tres empatados, intentará aprovechar este desafío para ajustar su alineación y probar tácticas de cara al torneo en Norteamérica.

El técnico Sebastián Beccacece utilizará este partido para definir posibles titulares y consolidar la lista final de convocados, probando combinaciones que le permitan fortalecer el desempeño del equipo frente a rivales de alto nivel.

Este amistoso se suma al reciente enfrentamiento de Ecuador ante Marruecos. Con este enfrentamiento, Ecuador busca sumar experiencia ante un top 10 del ranking FIFA. (D)

Confirmado.net – El Universo

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