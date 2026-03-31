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March 31, 2026

China tiene más de 7,3 millones de donadores voluntarios de órganos

  • marzo 30, 2026
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BEIJING, Más de 7,33 millones de personas en China se han registrado como donadores voluntarios de órganos, dijo el Centro Administrativo de Donación de Órganos de China.

Más de 7,33 millones de personas en China se han registrado como donadores voluntarios de órganos, salvando vidas y mejorando la salud de miles de pacientes a nivel nacional. Foto: Internet-Xinhua

Hasta el momento, el país ha registrado más de 65.000 casos de donación después de muerte por paro cardíaco de ciudadanos, lo que ha contribuido a salvar la vida de más de 200.000 pacientes con insuficiencia orgánica y restablecer la vista a más de 100.000 personas.

Por otra parte, se han completado más de 69.000 donaciones de cuerpo entero, señaló el centro. China también desarrolló más de 380 sitios conmemorativos para los donadores de órganos a nivel nacional, donde se realizan eventos para rendir tributo a los donadores de órganos cada año alrededor del Festival Qingming, en el cual se honra a los difuntos.

En 2010, China emprendió programas piloto para la donación póstuma de órganos y los expandió a nivel nacional en 2013.

Confirmado.net – Xinhua

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