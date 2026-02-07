LG Electronics publica los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2025

Los ingresos anuales alcanzan un récord de KRW 89.2 billones, mientras HS y VS extienden una década de crecimiento.

LG Electronics logró sus ingresos anuales más altos de la historia por segundo año consecutivo.

HS y VS registraron crecimiento por décimo año consecutivo desde 2015, a pesar de las presiones relacionadas con aranceles en EE. UU. y una desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos.

La utilidad operativa disminuyó interanualmente, reflejando un aumento en los gastos de marketing para productos basados en pantallas y costos extraordinarios relacionados con la optimización organizacional.

Las áreas estratégicas de crecimiento —incluyendo segmentos B2B, negocios no basados en hardware y modelos D2C— continuaron expandiéndose, con la utilidad operativa B2B combinada de VS y ES superando por primera vez KRW 1 billón.

LG Electronics Inc. (LG) anunció sus resultados financieros para el año completo y el cuarto trimestre de 2025, reportando ingresos consolidados de KRW 89.2 billones y una utilidad operativa de KRW 2.48 billones.

LG registró sus ingresos anuales más altos por segundo año consecutivo. A pesar de las presiones de costos relacionadas con aranceles en EE. UU., HS entregó un crecimiento sostenido, mientras VS mantuvo un desempeño sólido en medio de una desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos, ambos contribuyendo de manera significativa a los ingresos récord de la compañía. Como resultado, las dos compañías han registrado ahora crecimiento durante diez años consecutivos desde 2015.

La utilidad operativa disminuyó interanualmente. Los gastos de marketing aumentaron para los productos basados en pantallas en un contexto de recuperación de demanda retrasada y competencia en intensificación. Además, se reconocieron varios cientos de miles de millones de KRW en costos extraordinarios relacionados con la optimización organizacional durante la segunda mitad del año, principalmente asociados con programas voluntarios de retiro a nivel corporativo orientados a mejorar la eficiencia de la fuerza laboral. Se espera que estas medidas contribuyan a una estructura de costos más flexible en el mediano y largo plazo.

LG continuó mostrando avances en sus áreas clave de crecimiento cualitativo, centradas en modelos de negocio de mayor valor y más resilientes. Estas incluyen segmentos B2B como soluciones para vehículos, HVAC y soluciones de componentes; negocios no basados en hardware, incluyendo la plataforma webOS y servicios de mantenimiento; y canales D2C que abarcan modelos basados en suscripción y ventas en línea.

Los ingresos B2B aumentaron 3 por ciento interanual hasta KRW 24.1 billones. La utilidad operativa combinada de VS y ES —los dos pilares centrales B2B de LG— superó KRW 1 billón por primera vez. Los ingresos provenientes de modelos de negocio basados en suscripción crecieron 29 por ciento interanual, acercándose a KRW 2.5 billones.

Resultados 2025 y Perspectivas por Compañía

La Compañía LG Home Appliance Solution (HS)

HS reportó ingresos de KRW 26.13 billones y una utilidad operativa de KRW 1.28 billones. Los ingresos alcanzaron un máximo histórico, mientras que la utilidad operativa aumentó ligeramente al excluir costos extraordinarios. A través de la optimización de su huella de producción, ajustes de precios y mejoras de costos, HS demostró resiliencia al responder a las presiones relacionadas con aranceles en EE. UU.

En 2026, HS planea mantener el crecimiento ampliando su línea de electrodomésticos impulsados por IA y fortaleciendo su presencia en mercados emergentes. La compañía también continuará desarrollando electrodomésticos empotrados, soluciones de componentes, plataformas AI Home y robótica para el hogar como parte de su estrategia de portafolio en evolución.

La Compañía LG Media Entertainment Solution (MS)

MS registró ingresos de KRW 19.43 billones y una pérdida operativa de KRW 750.9 mil millones, reflejando una disminución interanual. El desempeño se vio afectado por una recuperación de demanda retrasada y una competencia intensificada en el mercado global de pantallas.

En 2026, MS planea fortalecer su portafolio de productos tanto en segmentos OLED como LCD, incluyendo ofertas que incorporan tecnología Micro RGB. La compañía también continuará expandiendo la demanda de productos orientados al estilo de vida como StanbyME y Easy TV. Mientras tanto, se espera que el negocio de publicidad y contenido basado en webOS mantenga un crecimiento sólido mediante inversiones continuas en contenido y alianzas ampliadas.

La Compañía LG Vehicle Solution (VS)

VS registró ingresos de KRW 11.14 billones y una utilidad operativa de KRW 559 mil millones, alcanzando máximos históricos en ambas métricas. El desempeño fue respaldado por una sólida conversión de la cartera de pedidos.

Si bien se espera que la demanda automotriz global enfrente incertidumbre a corto plazo en medio de una mayor volatilidad macroeconómica, VS planea reforzar la colaboración con socios OEM y seguir mejorando la eficiencia operativa para respaldar una rentabilidad estable. La compañía también continuará fortaleciendo capacidades en soluciones de movilidad del futuro, incluyendo vehículos definidos por software y vehículos definidos por IA.

La Compañía LG Eco Solution (ES)

ES reportó ingresos de KRW 9.32 billones y una utilidad operativa de KRW 647.3 mil millones. Los ingresos aumentaron interanualmente, y la utilidad operativa creció ligeramente al excluir costos extraordinarios.

En 2026, se espera que la demanda de soluciones de alta eficiencia —incluyendo bombas de calor que utilizan refrigerantes ecológicos— se expanda, particularmente en mercados internacionales. ES continuará buscando oportunidades en enfriamiento para centros de datos de IA, avanzando en la comercialización de tecnologías de enfriamiento líquido de próxima generación y ampliando alianzas para el desarrollo de soluciones de enfriamiento por inmersión.

Fuente: LG Electronics Inc