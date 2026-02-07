La intensificación del cultivo del camarón en Ecuador impulsa nuevas exigencias nutricionales

Guayaquil, Ecuador – El crecimiento de los sistemas intensivos de cultivo de camarón en Ecuador ha incrementado significativamente las exigencias productivas y sanitarias del sector.

En este contexto, Aquaxcel Máxima, la línea líder de nutrición premium para camarón de Cargill fue desarrollada para atender las necesidades de operaciones que trabajan con altas densidades de siembra, mayor biomasa y el uso intensivo de tecnologías como aireación y alimentación automática durante todo el ciclo productivo.

Esta línea ofrece soluciones nutricionales integrales, desde las etapas iniciales hasta la cosecha, diseñadas para maximizar el rendimiento y la eficiencia en sistemas altamente tecnificados.

Los sistemas intensivos concentran una mayor carga productiva y ambiental. Bajo estas condiciones, el camarón enfrenta niveles superiores de estrés y un riesgo sanitario elevado, por lo que la nutrición se convierte en un factor clave para sostener el crecimiento, la sobrevivencia y la estabilidad del cultivo.

Formulada con ingredientes de alta digestibilidad y un balance preciso de nutrientes y aditivos funcionales, Aquaxcel Maxima optimiza el uso del alimento y fortalece el sistema inmune del camarón.

Esto se traduce en un crecimiento acelerado, una mejor conversión alimenticia y una mayor sobrevivencia. Además, Aquaxcel Maxima destaca por su excelente calidad física de partículas y su estabilidad en el agua. Estas características contribuyen a una mejor respuesta acústica en sistemas de alimentación automática sónica, favorecen una mejor calidad del agua y permiten un mayor aprovechamiento del alimento por parte del camarón.

Frente a variaciones ambientales —como los cambios de salinidad típicos de la temporada de lluvias— Aquaxcel Maxima incorpora un paquete especializado de osmorregulación. Este soporte funcional ayuda al camarón a mantener su equilibrio osmótico y estabilizar las membranas celulares, reduciendo el estrés y evitando acalambramientos.

De igual manera, durante la temporada de calor, cuando el metabolismo del camarón se acelera y su demanda energética aumenta, Aquaxcel Maxima aporta la energía digestible necesaria para sostener su desempeño y crecimiento.

Desde la perspectiva productiva, el uso de dietas diseñadas específicamente para sistemas de alta intensificación a lo largo de todo el ciclo permite alcanzar mayores biomasas cosechadas, mejorar la calidad del camarón y optimizar el uso del alimento, fortaleciendo así la eficiencia económica de las operaciones.

En un entorno donde la intensificación productiva marca el presente y futuro de la acuicultura en Ecuador, Aquaxcel Maxima demuestra cómo la nutrición de precisión puede convertirse en un aliado estratégico para mantener la eficiencia productiva, la estabilidad operativa y la sostenibilidad de la industria camaronera ecuatoriana. Fin