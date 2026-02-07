Urgente!

El Pentágono cortará sus lazos académicos con Harvard

  • febrero 7, 2026
El Pentágono cortará todos los vínculos académicos con la Universidad de Harvard, lo que pondrá fin a la educación militar, las becas y los programas de certificación, informó este viernes el ente en un comunicado.

La medida es el último episodio de la pugna del gobierno del presidente Donald Trump con la prestigiosa institución educativa de la Ivy League, a la que acusa de promover la ideología «woke», un término peyorativo utilizado por la derecha radical para las políticas de diversidad.

«Durante demasiado tiempo, este Departamento ha enviado a nuestros mejores y más brillantes oficiales a Harvard, esperando que la universidad comprendiera y apreciara mejor a nuestra clase guerrera», dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el boletín.

«En cambio, demasiados de nuestros oficiales regresaron pareciéndose demasiado a Harvard: con la cabeza llena de ideologías globalistas y radicales que no mejoran nuestras filas de combate». 

Hegseth: «Harvard es ‘woke»

El Pentágono señaló que la ruptura de lazos comenzará en el año académico 2026-2027, y que el personal militar que esté cursando estudios podrá terminarlos.

Mas informacion en Deutsche Welle

