El partido oficialista ganas las elecciones legislativas en Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, defensora del ultraconservadurismo, se encamina a devolverle una mayoría a su Partido Liberal Democrático (PLD) en la cámara baja del Parlamento, tras las elecciones legislativas anticipadas del domingo (08.02.2026), según las primeras estimaciones de los medios japoneses.

El PLD en el poder obtendría entre 274 y 328 escaños, frente a 198 anteriormente, en la asamblea de 465 escaños, de acuerdo con proyecciones de la cadena pública NHK basadas en encuestas de boca de urnas en los colegios electorales. El PLD, que ha gobernado Japón durante décadas de forma casi ininterrumpida, obtendría así más de los 233 escaños necesarios (de un total de 465) para recuperar la mayoría en la Cámara Baja.

Política fiscal responsable

«Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva», declaró Takaichi en televisión tras conocerse los primeros sondeos, afirmando que quiere «construir una economía fuerte y resiliente», luego que sus primeros anuncios habían asustado a los mercados y disparado los rendimientos de los bonos del Estado japonés.

Otros medios japoneses también dan por ganadora a Takaichi. La agencia de noticias Kyodo afirmó que la formación de la primera ministra ganaría «al menos» 233 escaños, y 261 junto con Ishin. Jiji, por su parte, señaló que la coalición Gobernante podría ganar 300 escaños en la Cámara Baja del Parlamento. Las encuestas previas también auguraban que el oficialismo arrasaría en las elecciones.

