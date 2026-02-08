Ecuador hace historia en Quito y derrota a Australia, gigante de la Copa Davis

Con una actuación memorable y el respaldo total del público en Quito, Ecuador derrotó a Australia, uno de los equipos más poderosos del tenis mundial, y firmó una hazaña histórica en la Copa Davis. El triunfo confirma el crecimiento del tenis ecuatoriano y proyecta al país en la élite del circuito internacional.

Un triunfo histórico que sacudió la Copa Davis

Ecuador jugó una de las series más sólidas de su historia. Inteligencia táctica, fortaleza mental y una ejecución impecable permitieron superar a un rival con amplio palmarés, en una jornada que quedará marcada en la memoria del deporte nacional.

Australia, potencia mundial que cayó en Quito

Australia llegó como favorita por tradición y ranking, pero el equipo ecuatoriano impuso condiciones desde el inicio. El ritmo de juego y la presión del público inclinaron la serie y expusieron el carácter competitivo de la selección local.

La victoria que impulsa una nueva era del tenis ecuatoriano

Más allá del marcador, el resultado fortalece la proyección internacional de Ecuador, consolida a sus jugadores y posiciona al país como una plaza capaz de competir y vencer a las grandes potencias del tenis mundial.

Repercusión inmediata y celebración nacional

La victoria fue destacada por las cuentas oficiales de la Copa Davis y generó una ola de reacciones en redes sociales. Aficionados y analistas coincidieron en la magnitud del logro, celebrado como un golpe histórico al tablero del tenis mundial.

¡ECUADOR, ECUADOR, ECUADOR! 🇪🇨💪🥁



Un domingo histórico para el tenis de este país, que dejó en el camino a una potencia como Australia.



Así se vivió a pie de pista el 3-0 brindado por Escobar e Hidalgo. ¡A segunda ronda de Qualifiers!

¡Ecuador hizo historia en la Copa Davis! 🇪🇨



El equipo de Raúl Viver venció a un gigante como Australia y avanzó a la segunda ronda de Qualifiers. 🥹👏🏻



¡ENORMES! 🙏

Ecuador🇪🇨 haciendo historia y ganando tres puntos al hilo ante Australia 🇦🇺 en la Copa Davis 🎾



Álvaro Guillén, single

Andrés Andrade, single

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, dobles.



En septiembre jugarán la siguiente ronda de qualifiers ante Gran Bretaña.

