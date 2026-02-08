Urgente!

Quito celebra Año Nuevo chino con danzas tradicionales, pandas gigantes y espíritu del Caballo de Fuego
El escándalo de los archivos de Epstein se lleva por delante al jefe de Gabinete del primer ministro británico
Ecuador hace historia en Quito y derrota a Australia, gigante de la Copa Davis
El partido oficialista gana las elecciones legislativas en Japón
February 8, 2026

Ecuador hace historia en Quito y derrota a Australia, gigante de la Copa Davis

  • febrero 8, 2026
  • 0
  • 909
  • 2 Min Read

Con una actuación memorable y el respaldo total del público en Quito, Ecuador derrotó a Australia, uno de los equipos más poderosos del tenis mundial, y firmó una hazaña histórica en la Copa Davis. El triunfo confirma el crecimiento del tenis ecuatoriano y proyecta al país en la élite del circuito internacional.

Un triunfo histórico que sacudió la Copa Davis

Ecuador jugó una de las series más sólidas de su historia. Inteligencia táctica, fortaleza mental y una ejecución impecable permitieron superar a un rival con amplio palmarés, en una jornada que quedará marcada en la memoria del deporte nacional.

Australia, potencia mundial que cayó en Quito

Australia llegó como favorita por tradición y ranking, pero el equipo ecuatoriano impuso condiciones desde el inicio. El ritmo de juego y la presión del público inclinaron la serie y expusieron el carácter competitivo de la selección local.

La victoria que impulsa una nueva era del tenis ecuatoriano

Más allá del marcador, el resultado fortalece la proyección internacional de Ecuador, consolida a sus jugadores y posiciona al país como una plaza capaz de competir y vencer a las grandes potencias del tenis mundial.

Repercusión inmediata y celebración nacional

La victoria fue destacada por las cuentas oficiales de la Copa Davis y generó una ola de reacciones en redes sociales. Aficionados y analistas coincidieron en la magnitud del logro, celebrado como un golpe histórico al tablero del tenis mundial.

ENLACES DE REFERENCIA

Fin

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Deportes

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
julio 16, 2020
Deportes Titulares

Tenis.-El español Rafa Nadal accede a octavos

Victoria del balear por 7-5 y 6-1 sobre el austriaco Dominic

admin
enero 2, 2024
Deportes Titulares

Tenis.-Carlos Moyà: «Con Rafa Nadal nunca se

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, se siente «muy contento»

admin
enero 3, 2024
Deportes Titulares

Oscar Pistorius, excampeón paralímpico, abandona la prisión

El convicto excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió este viernes (05.01.2024)

admin
enero 5, 2024
Deportes Titulares

Rafa Nadal: «Ha sido un partido muy

El tenista español Rafael Nadal comentó tras su victoria en los

admin
enero 5, 2024