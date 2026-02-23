La ola de violencia en México hace peligrar una sede del Mundial 2026

La FIFA tiene dudas de si la capital jalisciense podrá garantizar la seguridad durante el torneo.

La violencia y el caos desatados en México este domingo, tras conocerse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado de Jalisco, pone en duda que su capital, Guadalajara, pueda albergar partidos del Mundial de Fútbol, que tendrá lugar entre junio y julio.

Hector Vivas / LatinContent / Gettyimages.ru

Según Claro Sports y Marca, la FIFA no ha aclarado si la sede está en riesgo, pero ha expresado su enorme preocupación ante la posibilidad de que no pueda garantizarse la seguridad durante los partidos de repechaje programados para marzo en el Estadio Akron, donde se prevé que se jueguen en junio cuatro partidos de la fase de grupos, incluidos encuentros de selecciones como Uruguay, España, Corea del Sur y Colombia. Estos dos últimos países también tienen previsto instalar sus centros de entrenamiento en la ciudad tapatía, que se ha visto sacudida por incendios, bloqueos de carreteras, quemas de vehículos y ataques a tiendas.

En medio de la violenta respuesta del narco a la muerte de ‘El Mencho’, el organismo rector del balompié mundial ha exigido a los organizadores locales que demuestren que pueden garantizar la seguridad durante el torneo.

En los próximos meses, se esperan despliegues de fuerzas de seguridad para proteger el Estadio Akron y las zonas circundantes, lo que contempla patrullajes, vigilancia avanzada y planificación de contingencia durante eventos multitudinarios.

La compleja situación que vive Guadalajara obligó este domingo a suspender partidos de fútbol profesional, como el clásico femenino entre Chivas y América.

Confirmado.net – RT