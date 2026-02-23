Danza china del dragón y del león marca nuevo hito en Argentina al incorporar modalidad sobre postes

BUENOS AIRES, La tradicional danza del dragón y del león, que recientemente abrió los festejos por el Año Nuevo chino en la ciudad de Buenos Aires, marcó este año un nuevo hito en Argentina al incorporar por primera vez la modalidad sobre postes, una variante en altura que exige mayor destreza, coordinación y preparación física.

La presentación estuvo a cargo de la Asociación Lung Chuan, cuyos artistas marciales debutaron con esta disciplina en el Barrio Chino de Belgrano deleitando a miles de asistentes que colmaron las calles de este tradicional enclave chino de la capital argentina.

En la modalidad sobre postes, el león, representado por dos practicantes, se desplaza varios metros por encima del suelo, apoyándose en postes de distintas alturas, con saltos calculados y movimientos sincronizados al ritmo del tambor y los platillos.

La preparación para este espectáculo comenzó seis meses antes e implicó un entrenamiento físico y mental intensivo, explicó Gonzalo Jara, artista marcial e instructor de danza del león, durante una visita de Xinhua a una de las escuelas de la asociación, ubicadas en la localidad bonaerense de Haedo.

«Nosotros venimos practicando la danza del león hace 20 años, siempre trabajamos sobre suelo.

Y con esta nueva modalidad sobre postes quisimos mostrar una alternativa, esto conllevó a entrenarnos tanto física como mentalmente, agregar más días de entrenamiento, entrenar dos a tres veces por día para tener una buena condición física y adaptarnos a la altura, para poder naturalizarlo, porque no es fácil y requiere mucho entrenamiento», explicó Jara.

Entre los principales desafíos de realizar la danza sobre postes, Jara mencionó la limitada visibilidad dentro del traje, el equilibrio en altura y la necesidad de mantener el ritmo musical sin perder la expresividad que da vida al león.

«La tarea no solo es acrobática, sino también la parte de gesticular, de darle vida a León, entonces realmente es un trabajo en equipo», añadió Jara.

Tradicionalmente asociada en la cultura china con la prosperidad y la buena fortuna, la danza del dragón y del león adquiere en su versión sobre postes una dimensión adicional ligada al desafío y la superación.

Si bien esta modalidad es común en exhibiciones y competencias en China, su interpretación por un equipo conformado íntegramente por argentinos constituye un hecho inédito en el país.

Más allá del desafío técnico que implica la modalidad sobre postes, Héctor Valor, artista marcial e instructor de danza del dragón, destacó el valor de estas expresiones tradicionales chinas como herramientas de formación y contención para los jóvenes que se acercan a conocer esta práctica.

Recibimos chicos de distintas edades, les brindamos contención, entrenamiento y, sobre todo, disciplina.

Esa disciplina potencia su capacidad de aprendizaje, los alejamos de la calle y realizamos una labor social, indicó.Valor manifestado que estas manifestaciones culturales también han sido un puente de integración entre comunidades, especialmente en el marco de celebraciones masivas como el Año Nuevo Chino en Buenos Aires.

«Es la integración tanto del pueblo argentino como del pueblo chino. Cuando arrancamos, hace ya 17 años, éramos un grupo de 40 o 50 personas y creo que hoy en los festejos por el Año Nuevo chino hubo más de 50.000 asistentes.

Entonces, cada vez va creciendo más la integración de las dos culturas», precisó.

Confirmado.net – Xinhua