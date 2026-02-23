Cancelación de vuelos a Nueva York desde Guayaquil y Quito por “tormenta potencialmente destructiva” en EE. UU.

La situación responde a un potente sistema invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

La fuerte tormenta invernal que golpea el noreste de Estados Unidos obligó a cancelar varios vuelos programados entre Guayaquil, Quito y Nueva York durante este domingo 22 de febrero y para el lunes 23.

Vuelo de la aerolínea Latan hacia la ciudad de Nueva York se encuentra cancelado por temas climáticos en dicha ciudad.

Según la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa), este domingo se suspendieron tres salidas desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con destino a Nueva York. Dos correspondían a Avianca, previstas para las 16:00 y 19:40, y una de Latam, programada para las 16:30.

Para este lunes también se registran nuevas cancelaciones. Un vuelo de JetBlue que debía despegar a las 07:20 fue cancelado, al igual que otro de Latam previsto para las 16:30.

Las afectaciones no solo alcanzaron a las salidas internacionales. Cuatro arribos programados para este lunes fueron suspendidos: uno de JetBlue a las 05:20, uno de Latam a las 07:20 y dos de Avianca, previstos para las 07:55 y 10:45. Desde TAGSA indicaron que las cancelaciones se deben “netamente a factores climáticos”.

Sin embargo, estos tres vuelos lograron aterrizar temprano por la mañana del domingo: JetBlue a las 05:20, otro de Latam a las 07:20 y uno de Avianca a las 07:55.

En el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, también hubo interrupciones. Un vuelo de Avianca programado para las 17:20 de este domingo fue cancelado, así como un arribo de la misma aerolínea previsto para las 06:55.

La intensidad de la tormenta invernal

La situación responde a un potente sistema invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

Al menos siete estados —Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts— declararon el estado de emergencia ante la intensificación del fenómeno, considerado un ciclón bomba.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boston calificó el evento como una “tormenta potencialmente histórica y destructiva”. Se prevén acumulaciones significativas de nieve que podrían paralizar el transporte.

En la autopista interestatal I-95, que conecta la frontera con Canadá hasta Florida, se estiman hasta 60 centímetros de nieve, mientras que en Nueva Inglaterra los acumulados podrían alcanzar los 150 centímetros.

Además, se emitió una alerta por ventisca en amplios tramos de la I-95 y zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

El fenómeno combina vientos sostenidos o ráfagas de al menos 56 kilómetros por hora con visibilidad reducida a 400 metros o menos durante tres horas. Los meteorólogos también advirtieron sobre un periodo de 12 horas con ráfagas de entre 80 y 112 kilómetros por hora y bandas intensas de nieve con acumulaciones de hasta 10 centímetros por hora.

Medidas de emergencia en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró la emergencia y prohibió la circulación en calles, carreteras y puentes desde la noche del domingo hasta el mediodía del lunes.

La mayoría de eventos programados, incluidas las funciones de Broadway, fueron suspendidos y no habrá clases en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, entre otras ciudades.

Mamdani advirtió que el temporal podría ubicarse entre los diez más intensos en la historia de la ciudad.

Los principales aeropuertos de la región ya reportan complicaciones por la nieve. El rastreador FlightAware ha contabilizado al menos 14.000 vuelos afectados entre este domingo y el martes.

A ello se suma una alerta de marejada ciclónica de entre 60 y 120 centímetros, con riesgo de inundaciones costeras moderadas y erosión de playas desde la bahía de Delaware hasta Cape Cod durante los ciclos de marea alta.

En la región del Atlántico Medio se esperan nevadas de menor intensidad, mientras que en las Carolinas se pronostican lluvias frías durante el fin de semana. (I)

Confirmado.net – El Universo