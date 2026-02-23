Asociación estratégica entre Brasil y Corea del Sur

Durante la visita de Lula da Silva a Seúl, ambos países elevaron su relación bilateral previa, una asociación de cooperación integral. El país asiático quiere retomar las negociaciones con el Mercosur.

Corea del Sur y Brasil acordaron este lunes (23.02.2026) elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva . Lula destacó que los dos países lanzaron un plan de acción «con iniciativas concretas para los próximos tres años».

«Hemos decidido elevar nuestra relación bilateral a una ‘asociación estratégica'», afirmó Lee al referirse a la declaración conjunta en una conferencia de prensa posterior al encuentro. Previamente sostenían una asociación de cooperación integral. El mandatario surcoreano explicó que el ‘Plan de acción cuatrienal Corea del Sur–Brasil’ adoptado este lunes servirá como hoja de ruta integral en ámbitos como política, economía, cooperación práctica e intercambios entre ciudadanos.

Negociaciones con el Mercosur

Entre los principales resultados de sus conversaciones destacó el impulso a la reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur , que se encuentran estancadas, así como la firma de diez memorandos de entendimiento en sectores como pymes, salud, agricultura, espacio, defensa y aviación.

«Sobre las negociaciones de libre comercio entre Brasil y la República de Corea, discutimos caminos para retomar negociaciones interrumpidas en 2021», indicó en la conferencia de prensa Lula, que venía de firmar con la India un acuerdo sobre tierras raras . Lee indicó que él y Lula coincidieron en que los beneficios de la cooperación económica «deben ser expandidos» a sus países vecinos. «Brasil es miembro clave del Mercosur. Reiteré la necesidad de relanzar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Corea y Mercosur, y el presidente Lula concordó», manifestó Lee.

Seguridad alimentaria

Lee destacó que el acuerdo de cooperación regulatoria en salud permitirá que los cosméticos surcoreanos, actualmente populares en Brasil, lleguen a un mayor número de consumidores.

En agricultura, se suscribieron tres acuerdos enfocados en seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la cooperación en tecnologías agrícolas de próxima generación, con miras a un desarrollo sostenible de las economías rurales. El líder brasileño dijo que comunicó a Lee «que la conclusión de los procedimientos sanitarios para exportar carne bovina brasileña podrá beneficiar a los consumidores surcoreanos».

Cooperación aeronáutica y aeroespacial

El presidente surcoreano recordó el intento de lanzamiento del cohete comercial surcoreano Hanbit-Nano en el Centro Espacial de Alcántara en diciembre y expresó su expectativa de que tenga éxito en el futuro, al tiempo que subrayó la cooperación en cadenas de suministro aeronáuticas y la aspiración de avanzar hacia el codesarrollo de aeronaves civiles de nueva generación.

Lee también dijo que ambos países también impulsarán el intercambio estudiantil, la enseñanza del coreano en Brasil y la coproducción audiovisual.

Por su parte, Lula recordó que Brasil alberga la mayor comunidad de origen coreano en América Latina, con cerca de cincuenta mil personas. También señaló que el K-pop, las telenovelas y la cocina de Corea del Sur tienen millones de consumidores brasileños. «Brasil es el principal destino de las inversiones coreanas en América Latina, y con 11.000 millones de dólares, Corea es nuestro cuarto socio comercial en Asia», señaló Lula da Silva.

Este destacó la resiliencia de ambos países ante sendos intentos de golpe de estado y aseguró que su visita a Seúl «concluye un ciclo fundamental de la política exterior brasileña» en su tercer mandato. «Los últimos tres años fortalecimos las relaciones con Asia, centro dinámico de la economía mundial. Visitó China, India, Indonesia, Malasia y Vietnam», recapituló.

Confirmado.net – Agencia DW