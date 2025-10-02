La fruta que te ayudará a mantener la salud vascular sin medicación 

Estudios científicos revelan el gran potencial de la sandia para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Un estudio realizado por científicos del Instituto Tecnológico de Illinois (EE.UU.) reveló cómo el consumo diario de sandía influye en personas con presión arterial elevada. En la investigación participaron 39 voluntarios, divididos en grupos que recibieron una bebida de control o bien una o dos tazas de pulpa de sandía al día, durante cuatro semanas.

Aunque no se registraron cambios significativos en las mediciones de presión arterial, los resultados mostraron un efecto positivo sobre el sistema vascular. En la sangre de los participantes hubo un aumento del nivel de L-arginina y mejoró el equilibrio con la molécula dimetilarginina asimétrica (ADMA), dos compuestos relacionados con la producción de óxido nítrico, una sustancia que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a protegerlos.

Otros estudios han comprobado que la sandía tiene un gran potencial para prevenir enfermedades cardiovasculares. Su consumo diario mejora los perfiles lipídicos y aumenta la capacidad antioxidante, gracias a su alto contenido en fibra, vitaminas, minerales y componentes bioactivos.

Los autores señalan que un efecto más notable podría requerir dosis mayores o un periodo de consumo más prolongado. Además, planean futuras comparaciones entre la fruta fresca y concentrados de aminoácidos, así como ensayos con grupos de estudio más amplios.

Confirmado.net – RT