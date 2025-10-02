Urgente!

October 2, 2025

Dragonas Independiente del Valle debuta en la Copa Libertadores Femenina ante Corinthians

  octubre 2, 2025
  2 Min Read

La actuales bicampeones de la Superliga Femenina juegan ante el cuadro brasileño este jueves, 2 de octubre en el estadio Florencia Sola desde las 14:00.

El Grupo A de la Copa Libertadores Femenina 2025 promete emociones desde el inicio. Conformado por Corinthians (Brasil), Dragonas IDV (Ecuador), Santa Fe (Colombia) y Always Ready (Bolivia), tendrá como escenario los estadios Florencio Sola (Banfield) y Nuevo Francisco Urbano (Morón) en Argentina.

Jugadoras de Dragonas IDV. Créditos: Dragonas IDV.

El duelo inaugural será entre Corinthians y Dragonas, programado para este 2 de octubre a las 14:00 (hora de Ecuador) en el estadio Florencio Sola.

El conjunto brasileño parte como favorito por su historia y títulos continentales. Además de ser el campeón actual, pero las ecuatorianas llegan con ambición y la ilusión de sorprender ya que vienen como bicampeonas de la Superliga Femenina tras vencer a Liga de Quito femenino.

Corinthians vs. Dragonas IDV

  • Fecha: Jueves 2 de octubre
  • Lugar: Estadio Florencio Sola
  • Hora: 14:00
  • Transmite: YouTube de la Copa Libertadores

La fase de grupos contará con la implementación del VAR en todos los encuentros, un elemento clave que busca garantizar mayor justicia en el desarrollo del torneo. El compromiso entre brasileñas y ecuatorianas será determinante para marcar el rumbo del Grupo A y perfilar a las candidatas a clasificar a los cuartos de final.

Confirmado.net-El Universo 

