China expresa su decepción por el veto de EE.UU. UU. al proyecto de resolución de la ONU sobre Gaza 

NACIONES UNIDAS, China expresa su profunda decepción y a pesar del veto de Washington a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a aliviar la crisis humanitaria en Gaza, dijo el miércoles Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas.

En sus comentarios sobre el uso del veto en el debate de la Asamblea General de la ONU, declaró que la comunidad internacional lleva mucho tiempo haciendo un llamamiento abrumador para que se produzca un alto el fuego y el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza, donde los combates han provocado terribles bajas civiles y una catástrofe humanitaria, socavando los fundamentos de la conciencia humana y el Estado de derecho internacional.

«Una y otra vez, el Consejo de Seguridad ha intentado tomar medidas, pero Estados Unidos las ha bloqueado enérgicamente una y otra vez», afirmó el enviado, refiriéndose al veto de Washington al proyecto de resolución del 18 de septiembre, que habría exigido a Israel el levantamiento inmediato de todas las restricciones al acceso y la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.

Fu afirmó que «si no fuera por el abuso reiterado del veto por parte de Estados Unidos, la respuesta del Consejo de Seguridad a la crisis de Gaza no habría sido tan inadecuada.

Si no fuera por la protección de Estados Unidos a Israel, las resoluciones del Consejo y el derecho internacional no se habrían violado de manera tan flagrante».

El embajador reiteró que el uso de la ayuda humanitaria con multas bélicos es inaceptable, que la militarización del mecanismo de distribución de la ayuda es inaceptable y que los ataques contra civiles que buscan ayuda y contra trabajadores humanitarios son inaceptables.

«China insta a Israel a que cese inmediatamente todas las operaciones militares en Gaza y detenga de inmediato su peligroso plan de tomar la ciudad de Gaza», añadió.

También subrayó que la solución de dos Estados sigue siendo el único camino viable para resolver la cuestión palestina, y pidió a la comunidad internacional que aúne mayores esfuerzos y adopte medidas concretas e irreversibles para aplicar la solución, al tiempo que rechace firmemente cualquier acción unilateral que socave sus fundamentos.

China está dispuesta a colaborar con la comunidad internacional para realizar esfuerzos incansables con el fin de poner fin a las hostilidades en Gaza y, en última instancia, lograr una solución integral, justa y duradera de la cuestión palestina, indicó.

Confirmado.net – Xinhua