Petro ordena la salida de la delegación diplomática de Israel en Colombia

El mandatario hizo el anuncio después de que la nación hebrea interceptara en aguas internacionales la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este miércoles la salida de la delegación diplomática israelí en Colombia, luego de que fuerzas del país hebreo interceptaran la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales cercanas a Gaza y detuvieran a las ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Esteban Felix / AP

«Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia», escribió el mandatario en su cuenta de X. Asimismo, comunicó la «denuncia» del tratado de libre comercio suscrito entre Bogotá y Tel Aviv.

El posteo se escribió como respuesta a un comunicado en el que se confirmaba la detención de Bedoya y Barreto, lo que calificó como «un nuevo crimen internacional de [Benjamín] Netanyahu”.

A ese respecto, Petro instruyó a la Cancillería colombiana a «hacer todas las demandas respectivas, incluso en la Justicia israelí», e invitó a «abogados internacionales» a ponerse al servicio de Colombia para apoyar la acción de sus representantes legales.

Esta jornada, fuerzas israelíes interceptaron la flotilla en aguas territoriales próximas a Gaza, a donde pretendía llegar con un convoy de ayuda humanitaria. Los activistas denunciaron que Israel dañó deliberadamente sus comunicaciones para impedirles emitir señales de socorro y «detener la transmisión en directo de su abordaje ilegal».

Confirmado.net – RT