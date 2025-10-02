Urgente!

October 2, 2025

Trump explica cómo enfrentará el cierre del Gobierno

  • octubre 2, 2025
  • 2 Min Read

El mandatario estadounidense afirmó que con estas medidas podrían ahorrarse miles de millones de dólares. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los republicanos a «aprovechar el cierre forzado» del gobierno por parte de los demócratas para impulsar recortes y reformas internas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Alex Brandon / AP

Según su mensaje, esta situación representa una oportunidad para eliminar lo que calificó como «elementos inservibles, despilfarro y fraude» dentro de la administración pública.

Trump afirmó que con estas medidas podrían ahorrarse miles de millones de dólares y vinculó esta postura con su lema político «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande».

Sus declaraciones se producen en medio del llamado ‘shutdown‘ de la Administración federal que mantiene paralizadas partes del Gobierno. El cierre se dio este miércoles por la madrugada luego de que no se lograra un acuerdo entre demócratas y republicanos para el financiamiento provisional.

La medida, que entró en vigor inmediatamente, supone la suspensión temporal de unos 750.000 empleados federales y el cese de actividades de agencias destinadas a servicios como la educación o el medio ambiente. Anteriormente, Trump advirtió de que, de prolongarse la situación, miles de empleados podrían ser despedidos.

