Ecuador felicita a China por su 76° aniversario y reafirma su apoyo al principio de una sola China

Quito, octubre 2025.- En nombre del Gobierno ecuatoriano, el canciller subrogante Alejandro Dávalos felicitó a la República Popular China por el 76° aniversario de su fundación y reiteró el respaldo inequívoco de Ecuador al principio de una sola China.

🇨🇳🎉 Ecuador felicitó a China por su 76° aniversario.



El canciller Alejandro Dávalos reiteró el apoyo al principio de una sola China, mientras el nuevo embajador Sun Xiangyang destacó la revitalización nacional lograda en estas décadas.@EmbajadaChinaEc pic.twitter.com/35YQzKsZ7D — Confirmado.net (@confirmadonet) October 2, 2025

“Nuestro país mantiene su inquebrantable adhesión al principio de una sola China, como un testimonio de nuestro respeto a la soberanía e integridad territorial de la República Popular China”, afirmó Dávalos, quien además destacó la solidez de las relaciones bilaterales y la visión optimista para el futuro conjunto.

El canciller resaltó hitos como el 45° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas celebrado este año, la elevación de las relaciones al nivel de asociación estratégica integral, la adhesión de Ecuador a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) el 1 de mayo de 2024, al que calificó como un “pilar fundamental” en la relación bilateral.

A su vez, el nuevo embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, subrayó en su discurso la trascendencia de estos 76 años para su país:

“El Partido Comunista de China ha unido y liderado a toda la nación en la perseverante tarea de impulsar, en todos los aspectos, la gran revitalización de la nación china a través de la modernización china”, afirmó.

Sun Xiangyang destacó además que la amistad entre China y Ecuador se ha fortalecido sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y una visión compartida de desarrollo, elementos que seguirán marcando la agenda bilateral.

Confirmado.net / Agencia Xinhua