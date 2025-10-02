Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy jueves, 2 de octubre 

Las manifestaciones persisten en varias provincias del país.

El paro de los movimientos sociales por el retiro del subsidio al diésel sigue en Ecuador.

Las manifestaciones y bloqueos de vías en algunos tramos han persistido, especialmente en Imbabura.

En las primeras horas de este jueves, en la segunda semana del paro convocado por la Conaie, estas son las vías que presentan bloqueos:

Provincia de Bolívar

-Guaranda a Ambato, sector Quindigua, cerca a la vuelta de Key, manifestantes en la vía impiden el paso vehicular.

-Guaranda – Guanujo, vía Echeandía, sector Atandagua, cerrada por manifestaciones a la altura del puente.

-Guaranda vía a Chimbo, sector Santa Fe, en el puente, cerrada por manifestaciones.

-Guaranda vía a Riobamba por Gallo Rumi, sector Vinchoa Central Las Herrerias, tierra en la vía, quema de llantas.

Provincia de Cañar

-Zhud – Cañar, Cuenca – Zhud – Cochancay, cerradas por manifestantes.

Provincia de Chimborazo

-Riobamba – Cuenca, cerrada por manifestaciones en los sectores San Felipe y San Martín del cantón Colta, ingreso a Palmira en el cantón Guamote-Tixán, Charicando y Pistishi cantón Alausí, y en el cantón Chunchi en el sector de Tolte y en el ingreso al cantón.

Provincia de Imbabura

-Ibarra – San Antonio, cerrada a la altura de San Alfonso de Moras.

-Salinas – Lita, cerrada a la altura de El Guadual.

-Eje vial rural Otavalo – Quiroga, cerrada en San Eloy y río Blanco.

-Ibarra – Zuleta – Cayambe, cerrada en el barrio San Francisco y puente de Rumipamba.

-Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada en el sector de Coñaquí.

-Otavalo – Cotacachi, cerrada en el partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche.

Provincia de Pichincha

-Quito – Cayambe, cerrada en el sector La Bola de Guachalá por aglomeracion de personas.

-Cayambe- Cajas, cerrada en el sector Loma Gorda, Santa María de Milán, Río de Granobles, La Y Tabacundo por aglomeracion de personas. (I)

Confirmado.net – El Universo