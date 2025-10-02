Universidades ecuatorianas (excepto la U. Central) se pronuncian sobre el paro nacional

Quito, octubre 2025.- Varias universidades del Ecuador, tanto públicas como privadas, emitieron pronunciamientos frente al paro nacional que ya supera los 10 días. En sus declaraciones resaltan la necesidad de respeto a los derechos humanos y la urgencia de abrir un espacio de diálogo para resolver la crisis.

El comunicado colectivo llamó la atención por la ausencia de la Universidad Central del Ecuador, una de las más importantes del país, cuyas autoridades mantienen respaldo al gobierno y no suscribieron el manifiesto.

Mientras la tensión social se prolonga, las instituciones de educación superior han insistido en que el camino para superar el conflicto debe ser el entendimiento entre las partes y no la confrontación.

Confirmado.net