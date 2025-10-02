Urgente!

Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy jueves, 2 de octubre 
Universidades ecuatorianas (excepto la U. Central) se pronuncian sobre el paro nacional
Israel pone fin a la flotilla con ayuda a Gaza al interceptar los barcos de la misión en aguas internacionales
Perú captura a sospechoso de triple feminicidio en Argentina
October 2, 2025

Israel pone fin a la flotilla con ayuda a Gaza al interceptar los barcos de la misión en aguas internacionales

  • octubre 2, 2025
  • 0
  • 271
  • 2 Min Read

El ejército israelí detiene la travesía de las 44 embarcaciones que navegaban hacia la Franja con asistencia, incluida el ‘Captain Nikos’, en el que viajaba EL PAÍS. Entre los detenidos está la activista sueca Greta Thunberg

El ejército de Israel puso fin entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves a la Global Sumud Flotilla, la misión que intentaba llevar por vía marítima ayuda humanitaria a Gaza para tratar de romper el bloqueo al que está sometida la Franja y en la que estaba embarcado EL PAÍS.

A última hora de la tarde, y en menos de dos horas, las Fuerzas Armadas tomaron el control de los tres principales barcos de la flotilla, con un total de 90 pasajeros, 26 de ellos españoles: Alma, en el que viajaba toda la dirección de la misión (también la activista sueca Greta Thunberg, de quien el Gobierno israelí ha compartido imágenes de su detención), Sirius, en el que iba Ada Colau, y Adara, con unos 25 pasajeros.

El ejército israelí ha acabado con la misión humanitaria tras una travesía de un mes y cuando estaba, según informó la flotilla, a 70 millas náuticas (129 kilómetros) de las costas de Gaza. Pasadas las 23.00 (hora de la España peninsular), otros tres barcos fueron interceptados en lo que la organización calificó de “agresión activa”. “Florida fue embestido deliberadamente en el mar. Yulara, Meteque y otros fueron atacados con cañones de agua», han denunciado en X. También el Captain Nikos, donde viajaba un reportero de este diario, abordado a las 6.20, hora española.

En la mañana de este jueves, solo cuatro de los 44 barcos de la flotilla —dos de ellos de soporte legal— seguían “navegando”, según los datos de la organización. No obstante y según las webs de rastreo marítimo, estas embarcaciones permanecían quietas, previsiblemente a las espera del abordaje. Sobre las dos de la tarde de este jueves, las autoridades israelíes dieron por finalizadas las operaciones de interceptación.

Más información en El País

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024