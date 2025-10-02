Israel pone fin a la flotilla con ayuda a Gaza al interceptar los barcos de la misión en aguas internacionales

El ejército israelí detiene la travesía de las 44 embarcaciones que navegaban hacia la Franja con asistencia, incluida el ‘Captain Nikos’, en el que viajaba EL PAÍS. Entre los detenidos está la activista sueca Greta Thunberg

El ejército de Israel puso fin entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves a la Global Sumud Flotilla, la misión que intentaba llevar por vía marítima ayuda humanitaria a Gaza para tratar de romper el bloqueo al que está sometida la Franja y en la que estaba embarcado EL PAÍS.

A última hora de la tarde, y en menos de dos horas, las Fuerzas Armadas tomaron el control de los tres principales barcos de la flotilla, con un total de 90 pasajeros, 26 de ellos españoles: Alma, en el que viajaba toda la dirección de la misión (también la activista sueca Greta Thunberg, de quien el Gobierno israelí ha compartido imágenes de su detención), Sirius, en el que iba Ada Colau, y Adara, con unos 25 pasajeros.

El ejército israelí ha acabado con la misión humanitaria tras una travesía de un mes y cuando estaba, según informó la flotilla, a 70 millas náuticas (129 kilómetros) de las costas de Gaza. Pasadas las 23.00 (hora de la España peninsular), otros tres barcos fueron interceptados en lo que la organización calificó de “agresión activa”. “Florida fue embestido deliberadamente en el mar. Yulara, Meteque y otros fueron atacados con cañones de agua», han denunciado en X. También el Captain Nikos, donde viajaba un reportero de este diario, abordado a las 6.20, hora española.

En la mañana de este jueves, solo cuatro de los 44 barcos de la flotilla —dos de ellos de soporte legal— seguían “navegando”, según los datos de la organización. No obstante y según las webs de rastreo marítimo, estas embarcaciones permanecían quietas, previsiblemente a las espera del abordaje. Sobre las dos de la tarde de este jueves, las autoridades israelíes dieron por finalizadas las operaciones de interceptación.

