Justicia de Bolivia anula sentencia contra la expresidenta Añez

El Tribunal Supremo de Justicia también ordenó la liberación inmediata de la exmandataria, acusada de dar un supuesto golpe de Estado en 2019.

El máximo tribunal de justicia de Bolivia revocó la pena de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez, indicó el presidente de la corte este miércoles (11.05.2025), y dispuso su liberación.

«Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó», expresó Áñez el martes en redesImagen: Ronaldo Schemidct/Getty Images North America/picture alliance

Áñez fue condenada en junio de 2022, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales . Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

La exmandataria debe ser sometida a un «juicio de responsabilidades» de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Hubo «vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza», puntualizó.

«Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó», expresó Áñez el martes en la red social X. También afirmó que actuó con «la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio».

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación.

Áñez asumió la presidencia en 2019, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

Confirmado.net – DW