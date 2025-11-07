Puerto del terrestre norte de China gestiona más de 15.000 trenes de carga China-Europa en cinco años 

HOHHOT, Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el número de trenes de carga China-Europa que transitaron por Erenhot, el mayor puerto terrestre entre China y Mongolia, superó los 15.000, según la Aduana de Hohhot, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.

Como único puerto de tránsito del «corredor central» de la red ferroviaria de carga entre China y Europa, Erenhot opera actualmente 74 rutas que conectan más de 140 ciudades y estaciones de Asia y Europa.

La aduana indicó que se ha optimizado la estructura para las exportaciones, y que las mercancías de alto valor, como automóviles, maquinaria y productos electrónicos, representan más del 40 por ciento de los envíos.

Las autoridades aduaneras han mejorado la eficiencia mediante sistemas de supervisión inteligentes.

«Estas medidas garantizan el crecimiento estable de los trenes de mercancías», afirmó Li Dawei, funcionario de aduanas del puerto de Erenhot.

En los tres primeros trimestres de este año, el número de trenes de carga China-Europa, tanto entrantes como salientes, alcanzó los 2.904, lo que supone un aumento interanual del 11,4 por ciento, de acuerdo con datos aduaneros.

Confirmado.net – Xinhua