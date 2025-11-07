Urgente!

Policía evita que coche bomba estalle en el norte de Quito 

El ministro John Reimberg dio detalles de este nuevo intento de terrorismo.

El ministro John Reimberg anunció la noche de este jueves, 6 de noviembre que la Policía Nacional logró desactivar una bomba en un vehículo cerca del Complejo Judicial Norte, en Quito.

“Policía Nacional frustra atentado con explosivos”, alertó el ministro en su cuenta de X, antes Twitter.

Él detalló que agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) desactivaron tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo con cilindros de gas cerca.

Según el ministro, la acción se enmarca en las investigaciones por el atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior, en la zona comercial del norte.

El dispositivo electrónico de ignición (encender una sustancia) fue neutralizado a tiempo, evitando una tragedia, se detalló.

Reimberg aseguró que los atentados responden a “intentos desesperados” de grupos delincuenciales y afirmó que “nada detendrá” las operaciones de seguridad del Gobierno. (I)

Confirmado.net – El Universo

