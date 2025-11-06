JP Morgan pone en duda la necesidad de un préstamo para Argentina 

El presidente ejecutivo del banco estadounidense alabó la gestión de Milei.

El presidente ejecutivo del banco JP Morgan Chase, Jamie Dimon, puso en duda que Argentina necesite un préstamo de bancos internacionales para sortear su crisis económica, al considerar probable que en los próximos meses, gracias a la gestión del presidente Javier Milei, «miles de millones de dólares» de inversiones vuelvan al país sudamericano.

«Si Milei pudiera continuar implementando sus políticas durante el resto de este mandato, y tal vez para un segundo mandato, podría cambiar Argentina», afirmó Dimon en una entrevista con la agencia Reuters en la que no escatimó elogios para el mandatario, a quien calificó como «una fuerza de la naturaleza”.

El mes pasado, luego de anunciar un histórico rescate para Argentina, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró que existía la posibilidad de que bancos y fondos de inversión abrieran una línea de crédito de 20.000 millones de dólares para invertir en la deuda soberana argentina.

Dimon valoró que quizá este préstamo no sea necesario, ya que Argentina podría recibir 100.000 millones de dólares de inversión extranjera por parte de empresas que tienen un renovado interés por el país.

Sin embargo, aclaró que, en caso de ser necesario, JP Morgan está dispuesto a financiar a Argentina, ya que hace más de un siglo que el banco tiene presencia en el país sudamericano y ha participado de anteriores reestructuraciones de su deuda.

Confirmado.net – RT