Raúl Zibechi en Quito para lanzamiento de su nueva obra

El reconocido escritor, docente y periodista uruguayo, Raúl Zibechi, presenta en Quito «Eludir la Guerra. Construir mundos nuevos», su más reciente publicación junto a Editorial Alectrión, sumando esta obra a su amplia bibliografía, de permanente actualidad y siempre disruptiva.

Editorial Alectrión invita a la presentación oficial de “Eludir la Guerra. Construir mundos nuevos”, el miércoles 12 de noviembre a las 18h00 (entrada libre) en el auditorio Monseñor Cándido Rada de la Universidad Politécnica Salesiana – Campus El Girón (Isabel La Católica – Quito), en que el autor conversará con el público sobre su obra, acompañado por el consultor político Decio Machado, la editora Silvana Larrea y el catedrático René Unda Lara.

Sobre la obra

“Eludir la Guerra. Construir mundos nuevos” transita entre el ensayo, la narrativa y la reflexión crítica. Zibechi revisa la historia pasada y reciente del mundo, con una mirada disruptiva que proyecta el futuro de América Latina.

¿Es la toma del poder una meta o un obstáculo? Para Zibechi, la respuesta está en “la historia de mujeres y hombres con la piel del color de la tierra que, con quinientos años de experiencia, saben cómo ir construyendo lo que vendrá”.

Sobre el autor

Raúl Zibechi (Montevideo, Uruguay, 1952) es uno de los pensadores latinoamericanos más influyentes en el análisis de los movimientos sociales. Su trabajo se enfoca en la perspectiva decolonial y anticapitalista, y ha colaborado con diversos medios de comunicación en la región y el mundo.

Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) y Premio José Martí de Periodismo (2003). Ganador de la Medalla de Plata al Mejor Libro de Política en los International Latino Book Awards (Los Ángeles, EE. UU. 2023), por su obra “El Estado realmente existente: del Estado de Bienestar al Estado para el despojo” (Alectrión, 2022), en coautoría con Decio Machado.

Sobre Editorial Alectrión

Sello editorial ecuatoriano comprometido con la difusión del pensamiento crítico, la investigación social y la literatura de autor. Ha publicado obras de diversos autores y se ha consolidado como espacio para nuevas y otras voces, el inicio de nuevas historias, nuevas ideas.

