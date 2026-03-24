Jefe militar iraní a EE.UU.: «Buscan formas de escapar y salir de la guerra que ellos mismos iniciaron”

Estados Unidos y las «potencias títeres» han sido derrotados por las fuerzas de Teherán, afirmó el jefe del máximo órgano de control operativo de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, «consciente de la realidad sobre el terreno» en su agresión contra Irán y, «tras desesperarse por no alcanzar sus objetivos», trató de «buscar refugio» entre los líderes de algunos países para salir del conflicto, pero fracasó, afirmó el comandante del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya, Ali Abdollahi, máximo órgano de control operativo de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

«Tras este vergonzoso fracaso en la formación de una coalición contra la República Islámica, buscan una forma de escapar y salir de la guerra que ellos mismos iniciaron«, recoge sus palabras la agencia Tasnim.

Además, el alto mando señaló que «las potencias títeres, y en particular EE.UU., que durante decenas de años han explotado a los pueblos oprimidos del mundo, especialmente a los países islámicos, mediante amenazas e intimidación, han sido derrotadas ante los ojos del mundo entero».

«Hacia la victoria final»

Abdollahi recordó que EE.UU. e Israel iniciaron «una guerra de gran intensidad con el objetivo de desmembrar y devorar» a la República Islámica, asesinando el primer día al líder supremo Alí Jameneí junto a varios comandantes militares de Irán, «con la esperanza de que el país, sin líder; y las Fuerzas Armadas, sin comandantes, colapsaran en un plazo de 48 horas».

Sin embargo, el pueblo iraní y sus Fuerzas Armadas, tras 25 días de conflicto, «obligaron» a los enemigos del país persa, encabezados por Washington, «a aceptar la derrota«, resaltó el alto cargo militar, al asegurar que Irán continúa «avanzando por el camino hacia la victoria final”.

Las declaraciones del jefe militar iraní evocan el fallido intento de Trump de crear una coalición naval para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas de la República Islámica como respuesta a la agresión. Sin embargo, varios países —entre ellos, los aliados de EE.UU. dentro de la OTAN— descartaron el envío de sus barcos a la zona del conflicto.

El lunes, el presidente estadounidense afirmó que Washington y Teherán habían mantenido conversaciones «muy positivas y productivas» orientadas a una «resolución completa y total» de las hostilidades en Oriente Medio, algo que fue desmentido por la Cancillería de la nación persa.

Confirmado.net – RT