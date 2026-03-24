Pentágono endurece restricciones a la prensa en Estados Unidos

El Pentágono endureció las restricciones a los periodistas que informan sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos, tras una sentencia judicial favorable a los medios.

El viernes (20.03.2026) un juez federal declaró inconstitucionales los cambios del año pasado del Departamento de Defensa, renombrado como Departamento de Guerra por el Gobierno de Donald Trump, que incluían la retirada de acreditaciones de destacados medios de comunicación.

Adiós al Correspondents’ Corridor

El Pentágono, dirigido por el secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, indicó que apelará la sentencia y anunció más restricciones, empezando por el cierre de una zona de prensa llamada Pasillo de los Corresponsales (Correspondents’ Corridor).

El portavoz Sean Parnell declaró el lunes que el espacio de prensa actual dentro del Pentágono se cerrará con efecto inmediato y se reemplazará por una nueva instalación en un edificio cercano fuera del complejo.

Además, a partir de ahora, «cualquier acceso de periodistas al Pentágono requerirá la escolta de personal autorizado del Departamento», indicó Parnell, en la red X.

«Cerrar el Pasillo de los Corresponsales y obligar al acceso escoltado socava la información independiente en el Pentágono en un momento en que el público necesita información clara y sin filtros sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos», afirmó en un comunicado Mark Schoeff Jr., el presidente del Club Nacional de Prensa, una asociación profesional.

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