Ministra Inés Manzano: ‘Descarto los apagones’ en Ecuador

Dijo que para este año tienen previsto incorporar más de 1.700 megavatios, entre nueva generación, mantenimiento y arrendamiento.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró este lunes, 23 de marzo, que se descartan los apagones en Ecuador, pese al déficit de 1.000 megavatios (MW) que se registra actualmente, ya que se ejecutan varias acciones para incorporar este 2026 más de 1.700 MW.

“Yo descarto los apagones, porque hemos hecho todo para tener las térmicas y las hidroeléctricas que se puedan a tope”, subrayó.

Dijo que se tendrán dos semanas en las que habrá menos caudal, el clima será más caluroso, se utilizarán los embalses y lo que hacen ahora es que poco a poco se reincorporen a partir de este fin de semana hasta el 10 abril, 474 MW de las centrales que están en mantenimiento.



Desde 2024, se mantiene un déficit en relación con el Plan Nacional de Electricidad, que establecía una disponibilidad de 1.800 MW para ese año, sin embargo, dicha meta no se alcanzó, lo que ocasionó la escasez de electricidad registrada en ese periodo, explicó.

En 2025 se incorporaron alrededor de 800 MW al sistema nacional y por eso ahora el déficit es de 1.000 MW.

Al recibir un sistema con un déficit de 1.800 MW, dijo que hubo que hacer varias cosas, implementar energía desde la parte pública y dar espacio al mercado privado, porque se viene con una falta de energía desde el 2023.

“Esto lo sabía el gobierno anterior, es más, lo sabía desde el gobierno de la década perdida, desde ahí tenemos los déficit que se van acumulando.

En este momento el déficit es de 1.000 MW”, apuntó.En ese contexto, dijo que para este año tienen previsto incorporar más de 1.700 MW, que por un lado vendrá de lo que se recupere de mantenimientos de centrales hidroeléctricas y térmicas, que suman 686 MW.



A eso se agregarán 336 MW mediante arrendamiento. El sábado 28 de marzo nuevamente lanzarán el proceso para alquilar 226 MW en Pascuales, el cual se han caído los procesos en dos ocasiones, y de acuerdo con la ministra, debido a la falta de seriedad de los interesados en el proyecto.



A esos 226 MW, se sumarán 90 MW en barcazas y 20 MW de El Descanso, en Cuenca.

En lo que respecta a compra, dijo que es el bloque más grande porque serán 681 MW.Como parte de la energía propia, señaló que este mes ingresarán 30 de los 91 MW de Esmeraldas III, que está a cargo de la empresa Austral Technical Management (ATM).

Las pruebas empezaron la semana pasada.Aunque la oferta se acerca a la demanda de energía, la ministra explicó que todo lo tienen calculado, pues todos los días tienen un reporte de disponibilidad de energía de las distintas fuentes y no se llega a que se iguale la oferta y la demanda, ya que siempre hay una fluctuación.

“Pero eso no significa que no esté preocupada, estoy tan preocupada que lo que quiero hacer es meter este año más de 1.700 MW entre mantenimiento, nueva generación y arrendamiento”.

En cuanto al pedido al sector privado que prendan sus generadores, la ministra explicó que la energía que generen las empresas se les paga, como se hace cuando se hace cuando se alquila o se compra a Colombia.

Días atrás, debido a la reducción del caudal de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se solicitó la implementación de generación distribuida a través de grupos electrógenos a los privados.

La cantidad de MW que aportan los privados varía, por ejemplo dijo que un día entregaron alrededor de 170 MW, según Manzano.

Con respecto a los cortes no programados en varias ciudades del país, afirmó que no tienen relación con el déficit de energía, sino que fueron a causa de las tormentas eléctricas o las fuertes lluvias, que afectaron la operatividad de las subestaciones o las líneas de distribución o como en el caso de Santa Elena, por el daño de un transformador, pero que ya realizan la incorporación de electricidad.

“Tienes temas muy, muy específicos, pero no es por falta de energía”, aseguró.Asimismo, la secretaria de Estado enfatizó que sin la energía de Colombia, “salimos sin problemas” y que ya se lo viene haciendo desde enero.

Por otro lado, sobre la situación entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen, y que esta última presentó una contrademanda, la ministra comentó que van a seguir el caso como se lo ha estado llevando, bajo la Ley RICO, es decir, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, que en inglés se denomina Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, más conocida como RICO.

Sobre Austral Technical Management, la ministra comentó que esta semana van a ingresar al sistema nacional 30 de los 91 MW de Esmeraldas III, mientras que lo restante, una vez que se cambien los generadores de 50 a 60 MHz.

“Eso no significa recepción de entrega ni satisfacción de entrega de estos 30 MW, porque todo ha sido con el personal de Celec.

Hay un acta que se firmó en su momento, en que si requeríamos energía entrábamos, íbamos a hacer todo lo posible para tener esa energía.

Y este es un proceso legal que continúa… Ellos han tenido muchos plazos, no los han cumplido…”, explicó. (I)

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