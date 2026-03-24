Yaku Parque de Ecuador: Un museo para crear conciencia sobre el agua

Yaku Parque Museo del Agua de Quito, Ecuador, fundado en 2005, es un espacio para crear conciencia sobre este recurso hídrico para la humanidad cuya agenda alcanza su esplendor cada 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

«Es un espacio para reflexionar y dialogar sobre el agua no como un recurso, sino como un bien común», señaló a la Agencia Sputnik Diana Suasnavas, técnica de este museo.

Durante todo el año llegan a este espacio ubicado en el centro histórico de Quito grupos familiares, estudiantes, integrantes de organizaciones sociales y turistas nacionales y extranjeros.

«Buscamos que los visitantes tengan experiencias significativas y memorables y que esta sea una oportunidad para que los haga tomar acción a favor de la conservación del agua», anotó Suasnavas.

Yaku Parque Museo del Agua, perteneciente al Municipio de Quito, fue levantado donde otrora existió un sistema hídrico antiguo, específicamente en el sitio en el cual funcionó la primera planta de tratamiento de agua de esta ciudad capital, lo que también es un atractivo que sirve de apoyo y complemento a los mediadores que realizan los recorridos guiados.

«Se buscaba darle vida a este lugar porque aquí hay historia y memoria y creemos que junto a ello con la educación en el arte y la ciencia se puede hablar del agua, que es mucho más de lo que nos da vida, es también derechos, dignidad y futuro», apuntó Suasnavas.

La técnica, máster en Educación, señaló que para esta jornada han preparado una agenda igualmente interactiva.

«Nuestra agenda para esta jornada está prevista con recorridos especiales para hablar de los derechos de la naturaleza y del agua, con una actividad artística donde intervendremos un mural pequeño, para dejar plasmado el sentir de los visitantes precisamente sobre los derechos del agua, y tenemos previsto abordar la importancia del agua en el cuerpo humano», apuntó

Este año el Día Mundial del Agua tiene como lema «Donde fluye el agua, crece la igualdad», como un llamado para que las mujeres participen en condiciones de igualdad en la gestión y distribución del agua.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.100 millones de personas carecen de agua potable segura en sus hogares.

ECUADOR, UN PAÍS PRIVILEGIADO

Suasnavas señaló que, pese a ser un país pequeño, Ecuador es privilegiado por su biodiversidad y por la abundancia del recurso hídrico.

«Por ejemplo, los páramos andinos son verdaderas esponjas porque almacenan el agua, la captan y también regulan su distribución al alimentar los ríos; también están los glaciares como el Antisana, que es uno de los más importantes porque nos permite obtener agua para la ciudad de Quito, por ejemplo, y la Amazonía, donde las cuencas hidrográficas son una gran red de ríos que alimentan de agua tanto a las ciudades como sectores rurales. Por ello es que nosotros podemos decir que tenemos grandes reservas de agua, para lo cual se ha creado igualmente un sistema nacional de áreas protegidas», señaló.

Apuntó que existe igualmente un sistema de protección como el Fondo Nacional de Agua para la conservación de los páramos, bosques nublados y también acompañan a las comunidades a aprender sobre cómo apropiarse y trabajar este recurso natural.

Suasnavas señaló que la Constitución de 2008 reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos, lo cual asegura también el respeto a los recursos naturales como el agua.

«Desde ahí es una gran oportunidad porque, al tener derechos, nos permite y nos da la potestad, la facultad, diría yo, de que podamos pensar en cómo proteger al agua», indicó.

El censo nacional realizado en Ecuador en 2022 evidenció que aunque el 84,2 por ciento de la población recibe este beneficio por la red pública, persisten brechas en el acceso entre las zonas urbanas y rurales.

En 2025, un reporte de publicado por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) precisó que 3,8 millones de personas en Ecuador no cuentan con acceso a agua potable, mientras el 28,3 por ciento (4,8 millones) consume agua en condiciones no aptas y más del 58 por ciento de la población (7,1 millones) carece de alcantarillado.

«Estas cifras reflejan una correlación directa entre la calidad y cobertura del agua y los índices de Desnutrición Crónica Infantil (DCI), que alcanzan niveles críticos en provincias como Napo (77,4 por ciento), Guayas (79,4 por ciento), Esmeraldas (66,1 por ciento) y Morona Santiago (61,5 por ciento)», indica dicho informe.

UN DERECHO DE TODOS

Este Día Mundial del Agua busca concienciar sobre la importancia del agua dulce y abogar por la gestión sostenible de los recursos hídricos, según las Naciones Unidas.

La fecha fue marcada por el organismo internacional desde 1993 para sensibilizar a la humanidad respecto al derecho al acceso al agua, del cual están privadas 2.200 millones de personas en el mundo, y también para llamar la atención sobre la necesidad de adoptar medidas frente a la crisis mundial del agua derivada del cambio climático.

Se estima que una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso al agua potable, mientras a nivel global 292 millones de personas se ven obligadas a dedicar más de 30 minutos a cada viaje para recolectar agua, principalmente mujeres y niñas, de acuerdo con la ONU.

En el caso ecuatoriano, el ARCA cuenta con una Agenda Regulatoria de Protección del Agua 2026–2030, que establece seis normas enfocadas en calidad, cantidad, tarifas justas e infraestructura segura, así como en la creación del primer catastro nacional de prestadores de servicios de agua y saneamiento.

Según los estimados, en Ecuador para cerrar la brecha de agua y saneamiento se requiere una inversión estimada de 1.570 millones de dólares, equivalente al 1,29 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Suasnavas resaltó que la Alcaldía de la capital ecuatoriana está enfocada en un proyecto de aguas residuales y en la implementación de una planta de tratamiento para mejorar la calidad del líquido.

La técnica de Yaku Parque Museo del Agua de Quito insiste en la importancia de instituciones como estas a nivel global para la conservación del recurso, en medio de las señales que tiene la humanidad sobre el cambio climático.

Con información de AGENCIA SPUTNIK