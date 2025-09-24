Urgente!

Hallan un sorprendente beneficio de la dieta más sana del mundo
Hallan un sorprendente beneficio de la dieta más sana del mundo

El estudio se basa en los datos de dos centenares de pacientes adultos que proporcionaron muestras de sangre y detalles sobre sus hábitos alimenticios.

Seguir la dieta mediterránea, considerada como la más saludable del mundo, podría prevenir enfermedades de las encías y mejorar la salud dental, según un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Periodontology.

De acuerdo con la investigación, basada en los análisis de 195 pacientes adultos británicos que se sometieron a una evaluación periodontal completa y proporcionaron muestras de sangre y detalles sobre sus hábitos alimenticios, aquellos que no seguían una dieta «rica en alimentos de origen vegetal» y comían más carne roja eran más propensos a sufrir enfermedades graves de las encías y unos niveles más altos de inflamación. 

Las enfermedades de las encías, también conocidas como enfermedades periodontales, se habían relacionado anteriormente con la inflamación crónica, las dolencias cardíacas, la diabetes, el cáncer, el parto prematuro y el bajo peso al nacer.

Casi la mitad de los adultos del Reino Unido tienen algún tipo de enfermedad de las encías. Estas afecciones, que dejan las encías rojas, hinchadas, doloridas y sangrantes, están causadas por la acumulación de placa en los dientes.

«Estos resultados sugieren que una dieta equilibrada de tipo mediterráneo podría ser importante para reducir la enfermedad de las encías y la inflamación sistémica», concluyeron los científicos, agregando que se necesitan más estudios con grupos más grandes para confirmar estas «prometedoras» observaciones.

Con base en la encuesta sobre la dieta, los autores de la investigación clasificaron a 112 pacientes como altamente adherentes a una dieta mediterránea, que incluye el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, nueces, grasas saludables y frijoles, así como cantidades moderadas de carne magra, lácteos, pescado y aves. Al mismo tiempo, este régimen alimenticio limita el consumo de la carne roja, la mantequilla, los dulces y las bebidas azucaradas.

